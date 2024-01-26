В этом году в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Напомним, что в прошлом году чемпионат страны по этом виду спорта проходил в Челябинске, также в конце декабря. Тогда среди женщин лучшей стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, а на верхнюю ступень мужского пьедестала поднялся Евгений Семененко, воспитанник Татьяны Мишиной.