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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Омске состоится чемпионат России по фигурному катанию

В этом году в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

26 января 2024, 11:54
Фото: 1MI

В Омске состоится чемпионат России по фигурному катанию

Такое решение принял исполнительный комитет Федерации фигурного катания.

О том, что именно Омск примет крупный спортивный турнир стало известно сегодня, 26 января. Решение озвучил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

«Исполком федерации подтвердил место и сроки проведения следующего чемпионата России, он пройдет в Омске с 25 по 29 декабря», — передает слова Когана «ТАСС».

Напомним, что в прошлом году чемпионат страны по этом виду спорта проходил в Челябинске, также в конце декабря. Тогда среди женщин лучшей стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, а на верхнюю ступень мужского пьедестала поднялся Евгений Семененко, воспитанник Татьяны Мишиной.

Ранее Город55 писал о проведении в Омске крупного турнира по ММА. Состязания пройдут 2 февраля на манеже стадиона «Красная звезда», для зрителей также выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова.

На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова
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