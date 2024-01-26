В этом году в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
О том, что именно Омск примет крупный спортивный турнир стало известно сегодня, 26 января. Решение озвучил генеральный директор ФФКР Александр Коган.
«Исполком федерации подтвердил место и сроки проведения следующего чемпионата России, он пройдет в Омске с 25 по 29 декабря», — передает слова Когана «ТАСС».
Напомним, что в прошлом году чемпионат страны по этом виду спорта проходил в Челябинске, также в конце декабря. Тогда среди женщин лучшей стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, а на верхнюю ступень мужского пьедестала поднялся Евгений Семененко, воспитанник Татьяны Мишиной.
Ранее Город55 писал о проведении в Омске крупного турнира по ММА. Состязания пройдут 2 февраля на манеже стадиона «Красная звезда», для зрителей также выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова.