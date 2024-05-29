Стало известно, в какие даты в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

На заседании обсуждались вопросы транспортного обеспечения, размещения участников и гостей в городе, «дорожной карты» чемпионата и его рекламы. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что уже сформировано предварительное расписание мероприятия, в разработке находятся и другие детали.