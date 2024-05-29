Стало известно, в какие даты в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
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Updated Сегодня, 10:20
Сегодня, 29 мая, на заседании оргкомитета утвердили даты, в которые в Омске состоится чемпионат России п фигурному катанию. Турнир будет проходить с 18 по 22 декабря 2024 года.
На заседании обсуждались вопросы транспортного обеспечения, размещения участников и гостей в городе, «дорожной карты» чемпионата и его рекламы. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что уже сформировано предварительное расписание мероприятия, в разработке находятся и другие детали.
«Статусный турнир станет одним из главных событий спортивного года, к нам приедут все ведущие фигуристы страны. Мы все очень гордимся, что впервые Омск примет такое масштабное мероприятие по фигурному катанию и постараемся сделать все, чтобы оно прошло на высшем уровне», — добавил Иван Колесник.
Отметим, что чемпионат России по фигурному катанию будет проводиться в Омске первый раз.