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Стало известно, в какие даты в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

29 мая 2024, 10:20
Фото: 1MI
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Названы даты, в которые пройдет чемпионат России по фигурному катанию в Омске

Проведение всероссийских соревнований по фигурному катанию обсудили на заседании оргкомитета, чемпионат пройдет в Омске с 18 по 22 декабря 2024 года.

Сегодня, 29 мая, на заседании оргкомитета утвердили даты, в которые в Омске состоится чемпионат России п фигурному катанию. Турнир будет проходить с 18 по 22 декабря 2024 года.

На заседании обсуждались вопросы транспортного обеспечения, размещения участников и гостей в городе, «дорожной карты» чемпионата и его рекламы. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что уже сформировано предварительное расписание мероприятия, в разработке находятся и другие детали.

«Статусный турнир станет одним из главных событий спортивного года, к нам приедут все ведущие фигуристы страны. Мы все очень гордимся, что впервые Омск примет такое масштабное мероприятие по фигурному катанию и постараемся сделать все, чтобы оно прошло на высшем уровне», — добавил Иван Колесник.

Отметим, что чемпионат России по фигурному катанию будет проводиться в Омске первый раз.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Чемпионат#Спортсмены#Новости#Фигурное катание#Зимний спорт#Фигурист#Олимпийский спорт#Чемпионат России
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