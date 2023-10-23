После турнира на омской арене Тарасова высказалась о фигуристке Алене Косторной

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Такое мнение спортсменка и ее партнер Георгий Куница высказали в интервью после проката на этапе Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске. Напомним, что на этом старте пара заняла четвертое место.
Фигуристы считают, что судьи занизили оценки их пары, а «любимый вид спорта тонет в болоте», сообщили «РИА Новости Спорт».
На резкое высказывание ответила Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР. Она считает, что Алене Косторной не стоит высказываться о судействе, так как их пара ещё не достигла хорошего уровня.
«Алене бы лучше помолчать. Ей еще надо много тренироваться для хороших оценок. Они с Георгием только встали в пару. Конечно, за то время, которое они тренируются вместе, Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за это катание надо ставить. Они еще не пара», — отметила Татьяна Тарасова.