На проведение Чемпионата России по фигурному катанию омские власти потратят 70 млн

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В этом году в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию, турнир продлится четыре дня: с 18 по 22 декабря. На проведение мероприятия омские власти потратят 70 000 000 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.
Для совершения расходов региональный минспорт должен предоставить документы в министерство финансов, контролировать исполнение распоряжение будет зампредседателя правительства Егор Горбатенко.
Напомним, что сегодня появилось расписание домашних матчей омского «Авангарда». Первый пройдет 4 сентября и начнется в 19:30, соперником «ястребов» станет новосибирская «Сибирь».