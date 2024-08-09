На проведение Чемпионата России по фигурному катанию омские власти потратят 70 млн

В этом году в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию, турнир продлится четыре дня: с 18 по 22 декабря. На проведение мероприятия омские власти потратят 70 000 000 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.