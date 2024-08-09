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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

На проведение Чемпионата России по фигурному катанию омские власти потратят 70 млн

На проведение Чемпионата России по фигурному катанию омские власти потратят 70 млн

9 августа 2024, 14:27
Фото: 1MI
В этом году в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию, на его проведение из областного бюджета выделено 70 000 000 рублей.

В этом году в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию, турнир продлится четыре дня: с 18 по 22 декабря. На проведение мероприятия омские власти потратят 70 000 000 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Для совершения расходов региональный минспорт должен предоставить документы в министерство финансов, контролировать исполнение распоряжение будет зампредседателя правительства Егор Горбатенко.

Напомним, что сегодня появилось расписание домашних матчей омского «Авангарда». Первый пройдет 4 сентября и начнется в 19:30, соперником «ястребов» станет новосибирская «Сибирь».

Опубликовано расписание домашних матчей омского «Авангарда»: во сколько они начнутся
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Чемпионат#Новости#Фигурное катание#Зимний спорт#Фигурист#Олимпийский спорт#Чемпионат России
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