В Омске стартовала «Лыжня России»

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В Омске сегодня, 11 февраля, стартовали всероссийские спортивные соревнования «Лыжня России». Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, состязания открылись VIP-забегом. В нем, в том числе, участвовали губернатор Александр Бурков, первый заместитель министра спорта области Иван Колесник, биатлонистка Яна Романова.
Всего в Омской области в «Лыжне России» в этом году участвуют восемь тысяч человек. Соревнования проходят не только в Омске, но и в 17 районах региона.
«Лыжня России» проводится ежегодно и рассчитана на широкий круг любителей лыжного спорта. В соревнованиях принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст варьируется от 9 лет до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет.
Ранее Город55 сообщал, что для любителей зимнего спорта в Омске откроется новая лыжная база. Она появится при 8 корпусе ОмГУ, на ул. Пригородной — 10.