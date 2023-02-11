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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Омске стартовала «Лыжня России»

11 февраля 2023, 06:48
Фото: 1MI
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В соревнованиях в этом году участвуют восемь тысяч человек.

В Омске сегодня, 11 февраля, стартовали всероссийские спортивные соревнования «Лыжня России». Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, состязания открылись VIP-забегом. В нем, в том числе, участвовали губернатор Александр Бурков, первый заместитель министра спорта области Иван Колесник, биатлонистка Яна Романова.

Всего в Омской области в «Лыжне России» в этом году участвуют восемь тысяч человек. Соревнования проходят не только в Омске, но и в 17 районах региона.

«Лыжня России» проводится ежегодно и рассчитана на широкий круг любителей лыжного спорта. В соревнованиях принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст варьируется от 9 лет до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет.

Ранее Город55 сообщал, что для любителей зимнего спорта в Омске откроется новая лыжная база. Она появится при 8 корпусе ОмГУ, на ул. Пригородной — 10.

Зима еще здесь. В Омске анонсировали открытие лыжной базы в Советском парке
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#Евгений Игишев#Лыжня#Спорт#Зимний спорт#Омск#Омская область#Видео
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