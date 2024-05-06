После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:15
Сегодня, 6 мая, в день матча хоккейных команд России и Белоруссии болельщиков на G-Drive Арену будут доставлять шаттлы. Автобусы проследуют по 20 направлениям, проезд будет бесплатным.
После окончания игры шаттлы развезут по домам омичей и гостей города, отправляться от G-Drive Арены транспорт будет в зависимости от фактического наполнения. Болельщиков предупредили, что при планировании поездки стоит учитывать возможные отклонения от графика из-за загруженности улично-дорожной сети, а также изменение маршрутов некоторых шаттлов из-за перекрытия Бульвара Архитекторов.
«Шаттлы работают в режиме полуэкспрессов — посадка пассажиров осуществляется на конечных остановках и ряде промежуточных остановочных пунктов. Трансфер болельщиков будет осуществляться на безвозмездной основе», — рассказали в дептрансе.
С расписанием автобусов и актуальными маршрутами можно ознакомиться в карточках.
Напомним, что матч между хоккейными сборными России и Белоруссии состоится на G-Drive Арене в 19:30 по омскому времени.