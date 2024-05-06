После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города

После окончания игры шаттлы развезут по домам омичей и гостей города, отправляться от G-Drive Арены транспорт будет в зависимости от фактического наполнения. Болельщиков предупредили, что при планировании поездки стоит учитывать возможные отклонения от графика из-за загруженности улично-дорожной сети, а также изменение маршрутов некоторых шаттлов из-за перекрытия Бульвара Архитекторов.