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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей по домам

После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города

6 мая 2024, 09:15
Фото: Город55

После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей по домам

Шаттлы развезут болельщиков в 20 направлениях, проезд будет бесплатным.

Сегодня, 6 мая, в день матча хоккейных команд России и Белоруссии болельщиков на G-Drive Арену будут доставлять шаттлы. Автобусы проследуют по 20 направлениям, проезд будет бесплатным.

После окончания игры шаттлы развезут по домам омичей и гостей города, отправляться от G-Drive Арены транспорт будет в зависимости от фактического наполнения. Болельщиков предупредили, что при планировании поездки стоит учитывать возможные отклонения от графика из-за загруженности улично-дорожной сети, а также изменение маршрутов некоторых шаттлов из-за перекрытия Бульвара Архитекторов.

«Шаттлы работают в режиме полуэкспрессов — посадка пассажиров осуществляется на конечных остановках и ряде промежуточных остановочных пунктов. Трансфер болельщиков будет осуществляться на безвозмездной основе», — рассказали в дептрансе.

С расписанием автобусов и актуальными маршрутами можно ознакомиться в карточках.

Фото: G-Drive Арена

Напомним, что матч между хоккейными сборными России и Белоруссии состоится на G-Drive Арене в 19:30 по омскому времени.

На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
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