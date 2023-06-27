Надо соответствовать «Авангарду». Омские чиновники будут играть в хоккей раз в неделю

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах по привлечению к занятиям спортом чиновников из облправительства. Глава региона поделился своими намерениями с телеканалом ГТРК «Иртыш». Хоценко отметил, что спорт помогает ему справляться с рабочими нагрузками.
«Помимо плавания, я всегда любил футбол. Сейчас хочу с осени полноценно открыть сезон в хоккее. Я играю. Не могу сказать, что я большой профессионал. И даже не любитель. Но хочу раз в неделю стабильно [заниматься]. Кто захочет из правительства — приглашать буду. Один день в неделю определим. Тем более у нас хоккейный регион. Надо соответствовать хоккеистам „Авангарда“», — сообщил Виталий Хоценко.
Также Виталий Хоценко добавил, что его сын пошел заниматься в хоккейную академию «Авангард».
Ранее стало известно, что омский «Авангард» начнет новый сезон игрой с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 2 сентября на льду G-Drive Арены.