Надо соответствовать «Авангарду». Омские чиновники будут играть в хоккей раз в неделю

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах по привлечению к занятиям спортом чиновников из облправительства. Глава региона поделился своими намерениями с телеканалом ГТРК «Иртыш». Хоценко отметил, что спорт помогает ему справляться с рабочими нагрузками.