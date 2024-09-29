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Сентябрь
«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс
29 сентября, 08:14
Стало известно, кто будет вести КВН после смерти Александра Маслякова
Известного ведущего не стало 8 сентября 2024 года. Он скончался после продолжительной болезни.
10 сентября, 08:47
Август
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
31 августа, 04:00
«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.
4 августа, 12:33
Апрель
Опубликована афиша мероприятий Омска на выходные
Лето приближается, а столбики термометров стремительно ползут вверх. Есть еще одна хорошая новость — скоро выходные. Город55 составил материал о том, куда сходить в Омске.
18 апреля, 15:39
Ноябрь 2023
Шутки за 99 рублей. Омичка предложила необычную «смешную» услугу
25 ноября 2023, 12:57
Уступили 10 миллионов. Омские юмористы выбыли из крупного шоу «Лига городов»
Жюри объяснили, почему команду из Омска не выбрали на втором этапе конкурса.
13 ноября 2023, 08:09
Октябрь 2023
Интересовались трое. Омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех
23 октября 2023, 09:28

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