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Омский врач выиграл миллион, рассмешив Мартиросяна в шоу на ТНТ

Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ

31 августа 2024, 04:00
Фото: Пресс-служба ТНТ

Омский врач выиграл миллион, рассмешив Мартиросяна в шоу на ТНТ

Педиатр из Омска выиграл миллион рублей, рассказав свою историю во время эфира на телеканале ТНТ. Он красочно описал свое приключение в татарской деревне, где ему пришлось испытать себя в роли ветеринара.

В пятницу в новом выпуске популярного шоу «История на миллион» на телеканале ТНТ, победителем стал житель Омска, врач-педиатр Дмитрий Шакамалов, рассказали в пресс-службе ТНТ.

Как говорится в сообщении, Дмитрий поразил зрителей своим юмором, честностью и нестандартным подходом к жизни. В качестве истории для участия в шоу, Дмитрий описал свое необычное приключение, связанное с родами у козы. Интересный случай произошел ещё во время пандемии в татарской деревне.

«Во время пандемии я работал обычным педиатром в городской поликлинике и меня, как самого молодого, отправили поднимать омское здравоохранение на месяц в деревню. Это оказалась татарская деревня, где говорят преимущественно на татарском языке. А я из татарского, чтобы вы понимали, знал только „эчпочмак“…» — с юмором рассказал Дмитрий.
Фото: Телеканал ТНТ

Шакамалов также поделился с зрителями своей мечтой: мужчина хочет больше никогда не работать по профессии. Выигрыш в «Истории на миллион», по словам омича, помог бы осуществить эту мечту.

«Я хочу выиграть миллион, чтобы никогда больше в жизни не работать по профессии» — откровенно заявил Дмитрий.

В финале телепередачи, Дмитрий и приглашенный гость выпуска, актер Вячеслав Чепурченко, поменялись местами, и Дмитрий рассказал свою забавную историю, которая в итоге принесла ему победу и миллион рублей. История простого омского врача произвела настолько сильное впечатление на жюри, что у них не осталось сомнений в выборе победителя.

Как уже писал Город55, у омича было всего лишь пара минут, чтобы очаровать известного комика Гарика Мартиросяна. В итоге ожидания омской аудитории оправдались, и омич успешно справился с заданием.

Омич попытается рассмешить Гарика Мартиросяна в шоу «История на миллион»
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Выигрыш#Шоу#Юмор
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