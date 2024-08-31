Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ

Как говорится в сообщении, Дмитрий поразил зрителей своим юмором, честностью и нестандартным подходом к жизни. В качестве истории для участия в шоу, Дмитрий описал свое необычное приключение, связанное с родами у козы. Интересный случай произошел ещё во время пандемии в татарской деревне.