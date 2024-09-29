«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс

Posted 29 сентября, 08:14
Published 29 сентября, 08:14
Modified 29 сентября, 08:25
Updated 29 сентября, 08:25
Популярные среди омичей интернет-сообщества в социальных сетях продолжают пополняться все новыми кадрами прорывов теплосетей: очевидцы, заснявшие подобные явления, сильно недовольны происходящим, упрекают «Тепловую компанию» в бездействии и намереваются «доставать дрова» — по мнению авторов некоторых сообщений, подобное состояние коммуникаций свидетельствует о полной неготовности к отопительному сезону.
В частности, проблемы отмечаются в Центральном и Советском административных округах. Одни из первых кадров прорыва, как отмечает автор, были сделаны в районе улицы Калугиной — одно из вспомогательных устройств на теплопроводе, очевидно, «дало течь».
Кроме того, судя по сообщениям омичей, принявших участие в обсуждении кадров, проблема на этом участке тепломагистрали не нова: один из комментаторов отмечает, что прорыву «всего-то три дня и уже панику подняли». Автор кадров отметил, что «Тепловая компания», куда обращались местные жители, на проблему не реагирует.
«А зачем? Как-нибудь само затянется, главное что б з. п. платили…», — сыронизировал один из участников обсуждения.
А на этот «водопад» наткнулся уже другой омич. Как он рассказал в одном из местных «пабликов», проблема наблюдается на теплотрассе под «горбатым» Октябрьским мостом — по словам автора кадров, из трубы «хлещет кипяток».
Однако и в этом случае омичи нашли в себе силы от души посмеяться над проблемой: комментаторы уже оценили прорыв как «открытие горячих источников», «SPA» и даже начали зазывать горожан на «помывку» — из-за «бесплатной горячей воды». Отметим, что были в обсуждении и участники с инженерным складом ума: один из пользователей социальной сети обратил внимание на положение спускового клапана на трубе — по мнению комментатора, прорыва нет, а вода льется из-за открытого «спускника».
Куда менее позитивный настрой наблюдается у автора сообщения уже в другом интернет-сообществе: очевидцу удалось сфотографировать объемные клубы пара, которые, по его мнению, образуются из-за «ливневок».
«Мы топим улицу! Еще и платим за это нехилые деньги!» — с горечью отмечает автор сообщения.
По словам автора сообщения, информация о 100% готовности к отопительному сезону сильно преувеличена — из-за чего омичам, скорее всего, придется «готовить дрова» для самостоятельного обогрева. Также очевидец отмечает, что проблемы с подачей горячей воды и отопления в городке Нефтяников до сих пор не решены.
В обсуждениях данного сообщения омичи тоже отметились своим юмором: некоторые пользователи организовали небольшую «выставку» своих обогревателей, кто-то предложил «вязать носки и рукавицы», ну, а кто-то сразу же объявил о «продаже дров» — подход к грядущим холодам у каждого комментатора уникальный.
Однако специалисты, ответственные за организацию отопления в домах омичей, вряд ли могут поддержать подобный оптимизм — как ранее сообщал Город55, состояние городских коммуникаций и объектов генерации плачевно. И, что гораздо хуже, «реанимировать» их практически некому:
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