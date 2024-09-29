«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс

Однако и в этом случае омичи нашли в себе силы от души посмеяться над проблемой: комментаторы уже оценили прорыв как «открытие горячих источников», «SPA» и даже начали зазывать горожан на «помывку» — из-за «бесплатной горячей воды». Отметим, что были в обсуждении и участники с инженерным складом ума: один из пользователей социальной сети обратил внимание на положение спускового клапана на трубе — по мнению комментатора, прорыва нет, а вода льется из-за открытого «спускника».