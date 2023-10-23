Интересовались трое. Омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На сайте «Авито» появилось необычное объявление от жителя Омской области. Мужчина решил продать грецкий орех. Правда, цена за него необычайно высокая. Продавец оценил находку в один млн рублей.
У этого плода есть особенности. За свою исключительность, собственно, он и удостоится объявления в социальной сети. Омич указал, что у ореха имеются четыре грани, тогда как обычно его можно разделить на две части. В качестве доказательства было приложено пару фотографий. В описании указано, что возможен обмен на автомобиль, но желательно минивэн.
Продавец уникального ореха рассказал Городу55, что оставил объявление о продаже ради шутки. По словам мужчины, о товаре интересовались уже три человека, а восемь пользователей добавили его в избранное. При этом большинство звонивших — жители Ростова-на-Дону.
Омич интересовался, для чего им нужен четырехгранный орех, но так и не получил объяснений. Некоторым даже было предложено отдать находку даром ради ответа, но потенциальные покупатели так и не рассказали о своих планах на этот орех.