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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

иллюстрация

Интересовались трое. Омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех

23 октября 2023, 09:28
Фото: Город55
иллюстрация

Омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех

Мужчина также готов обменять находку на автомобиль.

На сайте «Авито» появилось необычное объявление от жителя Омской области. Мужчина решил продать грецкий орех. Правда, цена за него необычайно высокая. Продавец оценил находку в один млн рублей.

У этого плода есть особенности. За свою исключительность, собственно, он и удостоится объявления в социальной сети. Омич указал, что у ореха имеются четыре грани, тогда как обычно его можно разделить на две части. В качестве доказательства было приложено пару фотографий. В описании указано, что возможен обмен на автомобиль, но желательно минивэн.

Фото: Авито

Продавец уникального ореха рассказал Городу55, что оставил объявление о продаже ради шутки. По словам мужчины, о товаре интересовались уже три человека, а восемь пользователей добавили его в избранное. При этом большинство звонивших — жители Ростова-на-Дону.

Омич интересовался, для чего им нужен четырехгранный орех, но так и не получил объяснений. Некоторым даже было предложено отдать находку даром ради ответа, но потенциальные покупатели так и не рассказали о своих планах на этот орех.

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#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Объявление#Юмор#Алина Ясинская
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