«Караси и философия»: какие комментарии писали омичи в пробках в 2024 году

Сервис 2ГИС изучил более 200 тысяч комментариев, оставленных пользователями в дорожных сообщениях за 2024 год в российских городах-миллионниках. Результаты оказались неожиданными: от философских размышлений до локальных мемов. Среди этих сообщений — настоящая палитра эмоций, от раздражения до хорошего настроения, и Омск в этом плане не стал исключением.