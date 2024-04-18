Опубликована афиша мероприятий Омска на выходные

Омичи и гости города отправятся 21 апреля в путешествие по историческому маршруту. Они наденут наушники и погрузятся в спектакль. В этой поездке по городу можно будет переосмыслить происходящее и взглянуть на какие-либо вещи под новым углом. Рассказ героев будет пересекаться с хроникой омских улиц. Над созданием спектакля-променада работали в Омском доме актера.