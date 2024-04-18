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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Омичей привлекают культурные мероприятия, которых в городе организуют приличное количество.

Опубликована афиша мероприятий Омска на выходные

18 апреля 2024, 15:39
Фото: Город55
Омичей привлекают культурные мероприятия, которых в городе организуют приличное количество.
Лето приближается, а столбики термометров стремительно ползут вверх. Есть еще одна хорошая новость — скоро выходные. Город55 составил материал о том, куда сходить в Омске.

Концерт в честь основателя группы «Король и Шут» (16+)

Афиша Омска предлагает сходить на концерт, посвященный культовой персоне в мире рок-музыки. Речь идет о Михаиле Горшеневе, который основал группу. Миллионы поклонников услышат песни «КиШ» и насладятся особенной атмосферой.

На сцену выйдет брать Михаила Алексей Горшенев. В программу войдет много песен, которые он исполнит впервые.

«Эти песни нужно играть, потому что эта музыка живет во мне, ведь это мой родной человек. Я носитель этой информации, и есть много поклонников, с которыми я не могу не поделиться этим. Для меня лично музыка не является какой-то ситуацией для нот и струн. Музыка — это голос души. Поэтому мы поем эти песни и нам от этого становится светлее», — говорит Алексей.

Концерт организуют в «Ангаре» завтра, 19 апреля, в 19:00. Правда, билетов осталось немного, на танцпол уже не попасть. На сайте Афиша.ру отмечено, что есть не больше 12 мест. Стоимость — 3700 рублей.

Вечер стендапа в Омске (18+)

Популярный российский стендап-комик, резидент «Камеди Клаба» и победитель шоу «Камеди Баттл» Андрей Бебуришвили выступит перед омской аудиторией в субботу, 20 апреля.

Выступления стендап проходят в достаточно непринужденной атмосфере.Выступления стендап проходят в достаточно непринужденной атмосфере.
Выступления стендап проходят в достаточно непринужденной атмосфере.
Фото: Город55

Артист будет шутить на протяжении часа в Конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2). Комик проведет целых два концерта — в 17:00 и 20:00. Мероприятие организуется в рамках тура Бебуришвили под названием «Новое и лучшее».

Цена билетов начинается от 1800 рублей. Любители юмора высоко оценивают в интернете программу этого концерта.

Омский Сайлент-Хилл (12+)

Квест в жанре хоррор придется по вкусу тем, кто смотрел одноименный фильм или играл в компьютерную игру. Создатели этой истории предлагают гостям перевоплотиться в команду журналистов и выяснить, почему в заброшенном городе Сайлент Хилл пропадают люди.

Будет много электронных механизмов, необычного антуража и, конечно же, неожиданностей. Различных замков, сейфов с кодами не предусмотрено, отмечают организаторы. Однако уровень сложности квеста выставлен средний. Есть две версии игры: с актером и без него.

Дата: 20 апреля. Минимальная плата за участие в этом квесте составляет 3 тыс рублей.

Квесты бывают разными по тематике, но любители нередко выбирают игры в жанре хоррор.Квесты бывают разными по тематике, но любители нередко выбирают игры в жанре хоррор.
Квесты бывают разными по тематике, но любители нередко выбирают игры в жанре хоррор.
Фото: Город55

Иммерсивный спектакль-променад в трамвае «Следующая остановка» (12+)

Омичи и гости города отправятся 21 апреля в путешествие по историческому маршруту. Они наденут наушники и погрузятся в спектакль. В этой поездке по городу можно будет переосмыслить происходящее и взглянуть на какие-либо вещи под новым углом. Рассказ героев будет пересекаться с хроникой омских улиц. Над созданием спектакля-променада работали в Омском доме актера.

Отправная точка в этом путешествии — остановка «Трамвайное депо». Она находится за цирком. Адрес: 16 Военный городок, 339 по улице Орловского. Начало в 15:00. Участников будут собирать за 15 минут до старта. Продолжительность — один час.

Спектакль «Любовь и голуби» (16+)

Компания «Театральная столица» предлагает погрузиться в лиричную, трогательную и смешную историю. Она о любви, измене и прощении. К омским зрителям приедут звезды российского театра и кино.

Милая комедия из прошлого нужна людям и сейчас, считают авторы этого спектакля. С ней знакомится не одно поколение, так что «Любовь и голуби» можно считать историей вне времени.

Спектакль покажут в воскресенье, 21 апреля, на сцене Концертного зала Омской филармонии. Стоимость билетов варьируется от 900 рублей до 3 тыс рублей.

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