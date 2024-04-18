Опубликована афиша мероприятий Омска на выходные

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Афиша Омска предлагает сходить на концерт, посвященный культовой персоне в мире рок-музыки. Речь идет о Михаиле Горшеневе, который основал группу. Миллионы поклонников услышат песни «КиШ» и насладятся особенной атмосферой.
На сцену выйдет брать Михаила Алексей Горшенев. В программу войдет много песен, которые он исполнит впервые.
«Эти песни нужно играть, потому что эта музыка живет во мне, ведь это мой родной человек. Я носитель этой информации, и есть много поклонников, с которыми я не могу не поделиться этим. Для меня лично музыка не является какой-то ситуацией для нот и струн. Музыка — это голос души. Поэтому мы поем эти песни и нам от этого становится светлее», — говорит Алексей.
Концерт организуют в «Ангаре» завтра, 19 апреля, в 19:00. Правда, билетов осталось немного, на танцпол уже не попасть. На сайте Афиша.ру отмечено, что есть не больше 12 мест. Стоимость — 3700 рублей.
Популярный российский стендап-комик, резидент «Камеди Клаба» и победитель шоу «Камеди Баттл» Андрей Бебуришвили выступит перед омской аудиторией в субботу, 20 апреля.
Артист будет шутить на протяжении часа в Конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2). Комик проведет целых два концерта — в 17:00 и 20:00. Мероприятие организуется в рамках тура Бебуришвили под названием «Новое и лучшее».
Цена билетов начинается от 1800 рублей. Любители юмора высоко оценивают в интернете программу этого концерта.
Квест в жанре хоррор придется по вкусу тем, кто смотрел одноименный фильм или играл в компьютерную игру. Создатели этой истории предлагают гостям перевоплотиться в команду журналистов и выяснить, почему в заброшенном городе Сайлент Хилл пропадают люди.
Будет много электронных механизмов, необычного антуража и, конечно же, неожиданностей. Различных замков, сейфов с кодами не предусмотрено, отмечают организаторы. Однако уровень сложности квеста выставлен средний. Есть две версии игры: с актером и без него.
Дата: 20 апреля. Минимальная плата за участие в этом квесте составляет 3 тыс рублей.
Омичи и гости города отправятся 21 апреля в путешествие по историческому маршруту. Они наденут наушники и погрузятся в спектакль. В этой поездке по городу можно будет переосмыслить происходящее и взглянуть на какие-либо вещи под новым углом. Рассказ героев будет пересекаться с хроникой омских улиц. Над созданием спектакля-променада работали в Омском доме актера.
Отправная точка в этом путешествии — остановка «Трамвайное депо». Она находится за цирком. Адрес: 16 Военный городок, 339 по улице Орловского. Начало в 15:00. Участников будут собирать за 15 минут до старта. Продолжительность — один час.
Компания «Театральная столица» предлагает погрузиться в лиричную, трогательную и смешную историю. Она о любви, измене и прощении. К омским зрителям приедут звезды российского театра и кино.
Милая комедия из прошлого нужна людям и сейчас, считают авторы этого спектакля. С ней знакомится не одно поколение, так что «Любовь и голуби» можно считать историей вне времени.
Спектакль покажут в воскресенье, 21 апреля, на сцене Концертного зала Омской филармонии. Стоимость билетов варьируется от 900 рублей до 3 тыс рублей.