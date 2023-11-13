Уступили 10 миллионов. Омские юмористы выбыли из крупного шоу «Лига городов»

Остальные, в том числе шоумен и юморист Сергей Светлаков, выбрали команду соперников. Ими оказались ребята из Костромы «Иван да Марья». Наставник омичей Артем Калайджян отметил, что им нужно «переплюнуть себя», чтобы продолжить развитие. Во втором этапе, уточнил он, этого не произошло. Проигравшая команда согласилась с его словами.