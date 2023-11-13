Уступили 10 миллионов. Омские юмористы выбыли из крупного шоу «Лига городов»

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Стало известно, что омичи выбыли из крупного юмористического шоу. Речь идет о «Лиге городов», которую проводят на телеканале ТНТ. Омская команда назвала себя «ВВ», но не рассекретила смысл букв.
На первом этапе они покорили жюри шутками про проблемы молодых людей, расизм, работников завода. Во втором раунде омичи также затронули эти темы, но еще упомянули в своем выступлении министерство физической культуры и спорта Омской области и региональное МЧС. Так, начинающие юмористы подметили, что спасатели как-то решили поздравить население с христианским праздником.
Ранее команду под свое крыло решили забрать телеведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец и актер, соавтор шоу «Непосредственно Каха» Артем Калайджян. Всего в жюри сидят четыре человека. Своим наставником омичи выбрали последнего юмориста, однако на втором этапе их выбрал только один эксперт — стендап-комик Алексей Щербаков.
Остальные, в том числе шоумен и юморист Сергей Светлаков, выбрали команду соперников. Ими оказались ребята из Костромы «Иван да Марья». Наставник омичей Артем Калайджян отметил, что им нужно «переплюнуть себя», чтобы продолжить развитие. Во втором этапе, уточнил он, этого не произошло. Проигравшая команда согласилась с его словами.
Напомним, что в «Лиге городов» юмористы борются за главный приз — 10 млн рублей. На кастинг шоу заявились больше 1500 человек из самых разных регионов России, а также стран СНГ.