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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

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Шутки за 99 рублей. Омичка предложила необычную «смешную» услугу

25 ноября 2023, 12:57
Фото: Midjourney
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Омичка предложила «смешную» услугу, за небольшую плату она готова прислать шутку

Девушка рассказала, что смешит, в основном знакомых, но были уже и несколько клиентов.

На сайте «Авито» появилась необычная услуга. В объявлении предлагают рассмешить и поднять настроение. Стоимость услуги — 99 рублей.

«Чтo продлевает жизнь? Правильно, смех! Я здесь, чтобы продлить и наполнить смехом вашу жизнь. Я расскажу смешную шутку, анекдот или скину смешной мем, вы посмеетесь и вот — моя задача выполненa! Понимаю, что у всех разный юмор, но надеюсь, что это объявление заинтересует именно тех, с кем мы на одной волне», — сообщает омичка Ксения в объявлении.

Автор объявления указала опыт работы — более 10 лет. Есть даже отзыв клиента:

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Скриншот
Фото: Авито

Город55 узнал подробности необычной услуги у автора объявления.

«Просто я по жизни всех смешу. Искала работу, ничего не нашла и решила на себя работать. В основном, знакомые мне пишут. По объявлению уже человек 5 обращалось. Получилось рассмешить», — рассказала Ксения.

Ранее Город55 рассказывал, что омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех.

Интересовались трое. Омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех
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#Общество#Авито#Услуги#Юмор#Евгений Игишев#Смех
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