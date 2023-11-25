Шутки за 99 рублей. Омичка предложила необычную «смешную» услугу

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На сайте «Авито» появилась необычная услуга. В объявлении предлагают рассмешить и поднять настроение. Стоимость услуги — 99 рублей.
«Чтo продлевает жизнь? Правильно, смех! Я здесь, чтобы продлить и наполнить смехом вашу жизнь. Я расскажу смешную шутку, анекдот или скину смешной мем, вы посмеетесь и вот — моя задача выполненa! Понимаю, что у всех разный юмор, но надеюсь, что это объявление заинтересует именно тех, с кем мы на одной волне», — сообщает омичка Ксения в объявлении.
Автор объявления указала опыт работы — более 10 лет. Есть даже отзыв клиента:
Город55 узнал подробности необычной услуги у автора объявления.
«Просто я по жизни всех смешу. Искала работу, ничего не нашла и решила на себя работать. В основном, знакомые мне пишут. По объявлению уже человек 5 обращалось. Получилось рассмешить», — рассказала Ксения.
Ранее Город55 рассказывал, что омич выставил на продажу за миллион уникальный грецкий орех.