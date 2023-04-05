Опасный спорт. Омич прокатился на лыжах по апрельскому льду Иртыша

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Омске заметили спортсмена, который ехал на лыжах по льду Иртыша. Видео появилось вчера, 4 апреля, в паблике «Омск Live». На кадрах видно, как мужчина смело рассекает по льду, при этом буквально в нескольких метрах от него уже вода.
Мнение пользователей социальных сетей о таком смелом лыжном заезде разделилось.
«Между нами тает лед — МЧС нас уже не найдет», — написала Wolfram Anna.
«Зная физику и сопромат, ему нечего бояться. А личный опыт ему дает уверенность», — прокомментировал Виктор Гор.
Ранее сотрудники регионального МЧС подвели итоги зимы в Омской области. Спасатели рассказали, что акция «Безопасный лед», которая проходит с начала ледостава до разрушения льда, подошла к концу. Главный итог сезона — погибших нет.
Но под конец зимы не обошлось без происшествий. Спасатели говорят, что виноваты сами люди.
Напомним, 31 марта, около 3 часов дня, ребенок провалился под лед, и едва не утонул в Иртыше. Прохожие бросились ему на помощь и вывали скорую. Медики прибыли через 9 минут на место ЧП, но пострадавшего на месте не обнаружили. Оказалось, что неравнодушные омичи самостоятельно отвезли ребенка в больницу. А 12 марта в Омске спасли мужчину, который провалился под лед в районе моста имени 60-летия Победы. Сотрудники МЧС достали мужчину из воды и передали медикам.