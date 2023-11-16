Зима близко. В Советском округе Омска собираются залить 18 ледовых площадок

Во время подготовки к зимнему периоду на хоккейной площадке во дворе дома №2 по проспекту Мира отремонтировали основание хоккейной коробки и вырубили поросль за ограждением. Вырубка произошла и на площадке по адресу ул. Нефтезаводская, 38А. Также во дворе дома №25 по улице Коммунальной и дома №15 по улице Киселева отремонтирована сетка-рабица.