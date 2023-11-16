Зима близко. В Советском округе Омска собираются залить 18 ледовых площадок

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Во время подготовки к зимнему периоду на хоккейной площадке во дворе дома №2 по проспекту Мира отремонтировали основание хоккейной коробки и вырубили поросль за ограждением. Вырубка произошла и на площадке по адресу ул. Нефтезаводская, 38А. Также во дворе дома №25 по улице Коммунальной и дома №15 по улице Киселева отремонтирована сетка-рабица.
Катки зальют по следующим адресам:
Напомним, что ранее Город55 публиковал адреса хоккейных коробок и в других округах города. Ледовое покрытие зальют не только во дворах жилых домов, но и на территории образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в парке им. 30-летия ВЛКСМ и на территории муниципальных учреждений.