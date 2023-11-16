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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Советском округе Омска собираются залить ледовые площадки в 18 дворах

Зима близко. В Советском округе Омска собираются залить 18 ледовых площадок

16 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI

В Советском округе Омска собираются залить ледовые площадки в 18 дворах

Об этом рассказали в окружной администрации.

Во время подготовки к зимнему периоду на хоккейной площадке во дворе дома №2 по проспекту Мира отремонтировали основание хоккейной коробки и вырубили поросль за ограждением. Вырубка произошла и на площадке по адресу ул. Нефтезаводская, 38А. Также во дворе дома №25 по улице Коммунальной и дома №15 по улице Киселева отремонтирована сетка-рабица.

Катки зальют по следующим адресам:

  • пр. Мира, д. 34Б, 10, 2А;
  • ул. Химиков, д. 6, 40;
  • ул. Нефтезаводская, д. 38А;
  • ул. Энтузиастов, д. 5;
  • ул. Киселева, д. 12;
  • ул. Коммунальная, д. 25;
  • ул. Глинки, д. 2;
  • ул. Заозерная, д. 24, 26, 27, 40;
  • ул. Магистральная, д. 59А;
  • ул. Центральная, д. 10;
  • ул. Бархатовой, д. 11;
  • ул. Загородная, 29.

Напомним, что ранее Город55 публиковал адреса хоккейных коробок и в других округах города. Ледовое покрытие зальют не только во дворах жилых домов, но и на территории образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в парке им. 30-летия ВЛКСМ и на территории муниципальных учреждений.

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#Омск#Каток#Новости#Лед#Крытый каток#Выход на лед#Анастасия Баянова#Ледовая площадка
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