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ВХЛ

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Июль
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.
6 июля, 02:58
«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон
В минувшем сезоне 21-летний форвард провел за «Авангард» 25 матчей и набрал 6 очков.
2 июля, 09:20
Июнь
В омском «Авангарде» появилась должность тренера по развитию хоккеистов
Место занял Дмитрий Полянчиков. Со специалистом заключили контракт на 1 год.
4 июня, 06:40
Май
«Авангард» продлил контракт с молодым форвардом Александром Филатьевым
3 мая, 11:03
Апрель
«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ
Глеб Трикозов в нынешнем сезоне провел за основную команду только две игры. В ВХЛ принял участие в 39 матчах.
6 апреля, 00:13
Декабрь 2023
Отдали на воспитание. «Торпедо» арендовал у омского «Авангарда» нападающего Малова
5 декабря 2023, 05:45
Октябрь 2023
Есть 48 часов. Защитника «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов
Если игроком в течение двух суток не заинтересуется другой клуб из КХЛ, то он отправится в Высшую хоккейную лигу.
28 октября 2023, 09:01
Июль 2023
Экс-игрок омского «Авангарда» Лямин стал помощником генерального менеджера клуба
Кирилл Лямин будет курировать направления МХЛ и ВХЛ.
17 июля 2023, 11:08

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