«Авангард» продлил контракт с молодым форвардом Александром Филатьевым

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Омский «Авангард» продлил на два года контракт с 20-летним нападающим Александром Филатьевым, сообщили 3 мая на сайте хоккейного клуба.
В прошлом сезоне форвард провел 24 игры за основную команду и заработал 7 очков. Филатьев забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач. Также в «Омских крыльях» хоккеист сыграл 17 матчей, набрал 10 очков (6 шайб и 4 передачи). В МХЛ нападающий 29 раз выходил на лед в составе «Омских Ястребов», где заработал 22 очка (8 шайб и 14 передач).
По данным издания «Спорт-экспресс», Александр Филатьев за сезон-2023/2024 заработал 1 млн рублей без учета бонусов, играя в командах системы «Авангарда».
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» подписал контракт с защитником Алексеем Соловьевым.