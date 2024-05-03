«Авангард» продлил контракт с молодым форвардом Александром Филатьевым

В прошлом сезоне форвард провел 24 игры за основную команду и заработал 7 очков. Филатьев забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач. Также в «Омских крыльях» хоккеист сыграл 17 матчей, набрал 10 очков (6 шайб и 4 передачи). В МХЛ нападающий 29 раз выходил на лед в составе «Омских Ястребов», где заработал 22 очка (8 шайб и 14 передач).