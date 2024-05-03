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Published Сегодня, 11:03

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В прошлом сезоне Филатьев провел за команду 24 матча

«Авангард» продлил контракт с молодым форвардом Александром Филатьевым

3 мая 2024, 11:03
Фото: ХК Авангард
В прошлом сезоне Филатьев провел за команду 24 матча
В прошлом сезоне хоккеист заработал в клубе 1 млн рублей без учета бонусов.

Омский «Авангард» продлил на два года контракт с 20-летним нападающим Александром Филатьевым, сообщили 3 мая на сайте хоккейного клуба.

В прошлом сезоне форвард провел 24 игры за основную команду и заработал 7 очков. Филатьев забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач. Также в «Омских крыльях» хоккеист сыграл 17 матчей, набрал 10 очков (6 шайб и 4 передачи). В МХЛ нападающий 29 раз выходил на лед в составе «Омских Ястребов», где заработал 22 очка (8 шайб и 14 передач).

По данным издания «Спорт-экспресс», Александр Филатьев за сезон-2023/2024 заработал 1 млн рублей без учета бонусов, играя в командах системы «Авангарда».

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» подписал контракт с защитником Алексеем Соловьевым.

«Авангард» подписал защитника из «золотого состава» 2021 года
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Контракт#МХЛ#ВХЛ#Александр Филатьев
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