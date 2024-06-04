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Updated Сегодня, 06:49

В омском «Авангарде» появилась должность тренера по развитию хоккеистов

В омском «Авангарде» появилась должность тренера по развитию хоккеистов

4 июня 2024, 06:40
Фото: ХК Авангард
Место занял Дмитрий Полянчиков. Со специалистом заключили контракт на 1 год.

В тренерском штабе омского «Авангарда» появилась должность тренера по развитию. Курировать направление будет Дмитрий Полянчиков, сообщили сегодня, 4 июня, на сайте хоккейного клуба. Подробности рассказал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

«Время диктует нам необходимость качественных изменений, современного подхода работы с игроками. Именно поэтому у нас в тренерском штабе появилась должность тренера по развитию — в рамках реализации стратегии по индивидуальной работе со спортсменами вертикали клуба», — сообщил Курьянов.
Фото: ХК Авангард

Новый тренер займется работой над индивидуальными навыками хоккеистов от Академии до основной команды.

Дмитрий Полянчиков ранее трудился на должностях главного и линейного судьи в ВХЛ и КХЛ, работал в научно-методическом отделе Федерации хоккея России. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

Ранее Город55 сообщал, что с нового сезона Антон Курьянов войдет в тренерский штаб. Он будет отвечать в команде за нападение и игру в большинстве.

В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Контракт#Нападение#Судья#Развитие#Тренер#Антон Курьянов#ВХЛ
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