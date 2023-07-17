Экс-игрок омского «Авангарда» Лямин стали помощником генерального менеджера клуба

У генерального менеджера омского «Авангарда» Антона Курьянова появился помощник по направлению МХЛ и ВХЛ. На эту должность сегодня, 17 июля, назначили экс-игрока «ястребов» Кирилла Лямина. Он выступал за «Авангард» с 2011 по 2015 годы на позиции защитника.