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Экс-игрок омского «Авангарда» Лямин стали помощником генерального менеджера клуба

17 июля 2023, 11:08
Фото: ХК Авангард
Защитник играл за команду с 2011 по 2015 годы
Кирилл Лямин будет курировать направления МХЛ и ВХЛ.

У генерального менеджера омского «Авангарда» Антона Курьянова появился помощник по направлению МХЛ и ВХЛ. На эту должность сегодня, 17 июля, назначили экс-игрока «ястребов» Кирилла Лямина. Он выступал за «Авангард» с 2011 по 2015 годы на позиции защитника.

37-летний Кирилл Лямин является воспитанником московского ЦСКА. Он также играл за московские клубы «Спартак» и «Динамо», выступал за «Нефтехимик», «Автомобилист», «Северсталь» и другие клубы.

Ранее Город55 рассказывал, какую зарплату будут получать игроки омского «Авангарда» в новом сезоне. Больше всего в клубе заработают нападающие Рид Буше и Корбэн Найт — по 95 млн рублей. Это самые высокие зарплаты в лиге на текущий момент.

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#Авангард#ХК Авангард#Авангард хоккей#Кирилл Лямин#ВХЛ#МХЛ#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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