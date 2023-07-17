Экс-игрок омского «Авангарда» Лямин стали помощником генерального менеджера клуба

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
У генерального менеджера омского «Авангарда» Антона Курьянова появился помощник по направлению МХЛ и ВХЛ. На эту должность сегодня, 17 июля, назначили экс-игрока «ястребов» Кирилла Лямина. Он выступал за «Авангард» с 2011 по 2015 годы на позиции защитника.
37-летний Кирилл Лямин является воспитанником московского ЦСКА. Он также играл за московские клубы «Спартак» и «Динамо», выступал за «Нефтехимик», «Автомобилист», «Северсталь» и другие клубы.
Ранее Город55 рассказывал, какую зарплату будут получать игроки омского «Авангарда» в новом сезоне. Больше всего в клубе заработают нападающие Рид Буше и Корбэн Найт — по 95 млн рублей. Это самые высокие зарплаты в лиге на текущий момент.