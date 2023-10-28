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В этом сезоне Пайгин сыграл за ястребов 20 матчей

Есть 48 часов. Защитника «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов

28 октября 2023, 09:01
Фото: ХК Авангард
В этом сезоне Пайгин сыграл за ястребов 20 матчей

Хоккеиста омского «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов

Если игроком в течение двух суток не заинтересуется другой клуб из КХЛ, то он отправится в Высшую хоккейную лигу.

Защитника омского «Авангарда» 28-летнего Зията Пайгина поместили в список отказов, сообщили сегодня, 28 октября, на сайте хоккейного клуба.

«В соответствии с регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований», — рассказали в «Авангарде».

Пайгин провел в этом сезоне 20 матчей и набрал одно очко, отдав результативную передачу. Показатель полезности игрока равен «-4». Контракт с Пайгиным заключили в октябре прошлого года. Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Нефтехимик», «Сочи», «Ак Барс», «Локомотив» и другие клубы.

Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» обменялся с московским «Спартаком» нападающими. В столицу отправится 21-летний форвард Дмитрий Соловьев, а за «ястребов» теперь будет выступать Марк Верба.

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#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Хоккеист#Евгений Игишев#Зият Пайгин#Игрок#ВХЛ
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