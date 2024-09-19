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Учебное заведение

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Сентябрь
«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
19 сентября, 02:30
Винтовая лестница и много стекла. В Омске готовят к сдаче инновационную школу
В Кировском округе почти построили новое учебное заведение для 1122 учащихся. Школа была сделана по авторскому проекту омского архитектора.
10 сентября, 07:33
Вынужденный дистант. Омскую школу на Московке, где обрушился потолок, закрыли
5 сентября, 15:10
Август
Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу
30 августа, 06:59
«Как хорошее кафе». Выбрали топ лучших омских школ и узнали, чем они хороши
29 августа, 04:00
Июнь
Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током
24 июня, 05:18

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