Винтовая лестница и много стекла. В Омске готовят к сдаче инновационную школу

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Кировском округе Омска, на территории жилого комплекса «Кузьминки», близится к завершению строительство уникального учебного заведения. Новая школа, рассчитанная на 1122 учащихся, создана по оригинальному проекту Леонида Гусельникова.
Школа отличается нестандартной Г-образной формы с разноуровневой этажностью: трехэтажный корпус для младших классов и четырехэтажные блоки для средних и старших классов. Проект предусматривает 44 учебных помещения, объединенных общими рекреационными зонами. Появились и амфитеатры с трибунами-лестницами, и двухуровневая библиотека с винтовой прозрачной лестницей. Леонид Гусельников, архитектор проекта, подчеркивает, что особое внимание уделено безопасности. В оформлении использовано специальное закаленное стекло с защитным покрытием.
Обновленное учебное заведение воплощает передовые архитектурные идеи и будет соответствовать современным стандартам минимум пяти лет. В настоящее время на объекте ведутся финальные отделочные работы.
Но школа прежде всего нуждается в учителях. Напомним, стало известно, что в Омске не хватает порядка 450 учителей.