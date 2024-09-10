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В омских Кузьминках построили «стеклянную» школу с нестандартной архитектурой

Винтовая лестница и много стекла. В Омске готовят к сдаче инновационную школу

10 сентября 2024, 07:33
Фото: минстрой Омской области

В омских Кузьминках построили «стеклянную» школу с нестандартной архитектурой

В Кировском округе почти построили новое учебное заведение для 1122 учащихся. Школа была сделана по авторскому проекту омского архитектора.

В Кировском округе Омска, на территории жилого комплекса «Кузьминки», близится к завершению строительство уникального учебного заведения. Новая школа, рассчитанная на 1122 учащихся, создана по оригинальному проекту Леонида Гусельникова.

Школа отличается нестандартной Г-образной формы с разноуровневой этажностью: трехэтажный корпус для младших классов и четырехэтажные блоки для средних и старших классов. Проект предусматривает 44 учебных помещения, объединенных общими рекреационными зонами. Появились и амфитеатры с трибунами-лестницами, и двухуровневая библиотека с винтовой прозрачной лестницей. Леонид Гусельников, архитектор проекта, подчеркивает, что особое внимание уделено безопасности. В оформлении использовано специальное закаленное стекло с защитным покрытием.

Фото: минстрой Омской области

Обновленное учебное заведение воплощает передовые архитектурные идеи и будет соответствовать современным стандартам минимум пяти лет. В настоящее время на объекте ведутся финальные отделочные работы.

Но школа прежде всего нуждается в учителях. Напомним, стало известно, что в Омске не хватает порядка 450 учителей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Инновации#Архитектура#Кировский округ#Учебное заведение
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