Винтовая лестница и много стекла. В Омске готовят к сдаче инновационную школу

Школа отличается нестандартной Г-образной формы с разноуровневой этажностью: трехэтажный корпус для младших классов и четырехэтажные блоки для средних и старших классов. Проект предусматривает 44 учебных помещения, объединенных общими рекреационными зонами. Появились и амфитеатры с трибунами-лестницами, и двухуровневая библиотека с винтовой прозрачной лестницей. Леонид Гусельников, архитектор проекта, подчеркивает, что особое внимание уделено безопасности. В оформлении использовано специальное закаленное стекло с защитным покрытием.