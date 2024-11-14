Дорога через тьму: омичи требуют улучшения освещения на пути к детскому дому

В социальных сетях омичи обратились к городским властям с просьбой принять меры для обеспечения безопасности детей. В связи с временным закрытием школы №79, учащиеся должны посещать занятия в детском доме «Радуга». Однако путь к новому месту обучения вызывает опасения из-за плохого освещения и небезопасных участков города.