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Posted 14 ноября, 08:39

Published 14 ноября, 08:39

Modified 14 ноября, 08:55

Updated 14 ноября, 08:55

В Омске родители требуют улучшить освещение дороги к школе

Дорога через тьму: омичи требуют улучшения освещения на пути к детскому дому

14 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI.

В Омске родители требуют улучшить освещение дороги к школе

Родители учеников начальной школы обратились к властям с просьбой обратить внимание на серьезные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются их дети на пути в учебное заведение.

В социальных сетях омичи обратились к городским властям с просьбой принять меры для обеспечения безопасности детей. В связи с временным закрытием школы №79, учащиеся должны посещать занятия в детском доме «Радуга». Однако путь к новому месту обучения вызывает опасения из-за плохого освещения и небезопасных участков города.

Родители сообщают, что их дети ежедневно подвергаются опасностям. На пути к детскому дому расположены гаражи и мусорные площадки, где часто обитают бездомные и собираются стаи собак.

Фото: Скриншот с паблика «ЧП Омск»

Особое беспокойство вызывает состояние территории вокруг детского дома. Она заросла кустарниками и завалена мусором. По словам родителей, директор детского дома неоднократно обращался за помощью в соответствующие инстанции, но ситуация остается без изменений.

Сейчас эта проблема касается не только деток с детского дома, но и более 200 учеников, которые временно посещают детский дом для обучения. После окончания ремонта, детки из детского дома будут ходить на обучение к нам в школу при таких же условиях, что и наши школьники, в кромешной тьме через заросли и горы мусора», — отмечает автор поста.

Администрация города Омска отреагировала на это обращение.

«По итогам обследования территории, указанной в обращении, ответственному за содержание санитарной площадки лицу будет выдано предписание о необходимости устранить нарушения правил благоустройства города Омска в срок не более 10 дней», — комментируют в администрации.

Напомним, что ранее у омичей возникли разногласия из-за отключения освещения в сквере «Рубиновая мечта». Городская администрация заявляет, что это сделали по просьбе жителей первых этажей в ближайших домах.

Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»
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#Екатерина Тараленко#Дороги#Омск#Благоустройство#Омская область#Безопасность#Собаки#Дети#Родители#Новости#Бездомные#Безопасность детей#Учебное заведение
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