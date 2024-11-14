Дорога через тьму: омичи требуют улучшения освещения на пути к детскому дому

Posted 14 ноября, 08:39
Published 14 ноября, 08:39
Modified 14 ноября, 08:55
Updated 14 ноября, 08:55
В социальных сетях омичи обратились к городским властям с просьбой принять меры для обеспечения безопасности детей. В связи с временным закрытием школы №79, учащиеся должны посещать занятия в детском доме «Радуга». Однако путь к новому месту обучения вызывает опасения из-за плохого освещения и небезопасных участков города.
Родители сообщают, что их дети ежедневно подвергаются опасностям. На пути к детскому дому расположены гаражи и мусорные площадки, где часто обитают бездомные и собираются стаи собак.
Особое беспокойство вызывает состояние территории вокруг детского дома. Она заросла кустарниками и завалена мусором. По словам родителей, директор детского дома неоднократно обращался за помощью в соответствующие инстанции, но ситуация остается без изменений.
Сейчас эта проблема касается не только деток с детского дома, но и более 200 учеников, которые временно посещают детский дом для обучения. После окончания ремонта, детки из детского дома будут ходить на обучение к нам в школу при таких же условиях, что и наши школьники, в кромешной тьме через заросли и горы мусора», — отмечает автор поста.
Администрация города Омска отреагировала на это обращение.
«По итогам обследования территории, указанной в обращении, ответственному за содержание санитарной площадки лицу будет выдано предписание о необходимости устранить нарушения правил благоустройства города Омска в срок не более 10 дней», — комментируют в администрации.
Напомним, что ранее у омичей возникли разногласия из-за отключения освещения в сквере «Рубиновая мечта». Городская администрация заявляет, что это сделали по просьбе жителей первых этажей в ближайших домах.