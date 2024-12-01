Финал эпопеи? Глава Омской области назвал срок ввода в эксплуатацию школы в Исилькуле

Виталий Хоценко озвучил сроки начала работы проблемной школы в Исилькуле

История строительства многострадальной школы в Исилькуле длится уже порядка 6 лет: за это время на объекте сменилось 4 подрядчика, было возбуждено уголовное дело из-за хищения 58 млн рублей, а вот процент готовности здания так и не увеличился. Но кажется, эта история уже близка к своему финалу.

Недавняя рабочая поездка губернатора Омской области в Исилькульский район принесла новые подробности о положении дел на стройплощадке местной школы №2, не так давно оказавшейся в самом эпицентре череды скандалов: как сообщил Виталий Хоценко, принять первых учеников новая школа сможет уже в 2025 году — ее открытие, по предложению главы Исилькульского района, запланировали на старт нового учебного года. До этого момента на территории, прилегающей к учебному заведению, будут вестись необходимые благоустроительные работы. Что касается здания школы, то там сейчас ведутся отделочные работы — 4-этажное здание практически полностью готово, а темпы работ в правительстве оценивают не иначе как «хорошие». В помещениях школы ведутся отделочные работы . Фото: «Хоценко о важном» (Telegram/HocenkoVP) Как отмечает в своем Telegram-канале экс-мэр Омска и депутат Госдумы ФС РФ от Омской области Оксана Фадина, ввод школьных помещений в эксплуатацию запланирован на 28 декабря текущего года. Однако, отметим, что ранее оговаривалась другая дата завершения работ — 20 декабря: это следует из распоряжения правительства об изменении условий контракта — по просьбе подрядчика срок сдачи был перенесен с 31 октября. Примечательно, что на момент заключения контракта между ООО «АРТ РемСтрой» и БУ «Омскоблстройзаказчик» все работы, в том числе и благоустроительные, должны были быть завершены к последней указанной дате. Но, как отмечается в информации, предоставленной пресс-службой правительства Омской области, предложение о переносе сроков их выполнения, озвученное Юрием Бахтиным, главой Исилькульского района, получило поддержку губернатора. Напомним, ранее за возведение школы отвечал подрядчик «ИТЦ АСУкомплектсервис», начавший работы на объекте еще в 2022 году. Правда его «деятельность» завершилась не лучшим образом — хищением 58 млн рублей и уголовным преследованием. До этого на строительстве школы «отличилась» и другая строительная компания — «Лидер», нарушившая все сроки работ, и к тому же, оказавшаяся банкротом. В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика Узнать подробнее