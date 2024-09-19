«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети

Однако уже спустя год Евгения оставила отзыв, выразив свое недовольство тем, что место «все в тараканах». Возможно, за это время они успели расплодиться. В том же году, спустя всего три недели, появился снова хороший отзыв с упоминанием, что в общежитии есть все необходимые для проживания условия.