«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети

Posted 19 сентября, 02:30
Published 19 сентября, 02:30
Modified 19 сентября, 02:38
Updated 19 сентября, 02:38
С началом учебного года перед студентом стоит выбор: общага или квартира? А стоимость жилья в Омске с допандемийных времен, напомним, выросла в 3 раза. Так что лучше: жить с тараканами или на съемной квартире с бабушкиным ремонтом?
На этот раз Город55 решил посмотреть, какие общежития получили самые высокие баллы от омичей (в расчет мы брали учебные заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).
Общежитие находится в центре города, на Красногвардейской, 47. Хорошие отзывы стали появляться с 2020 года.
«За год проживания встретил всего одного таракана, для общежития вполне неплохой показатель, стены тонкие, перекрытие без звукоизоляции, но за 800р в месяц самое то», — написал в 2022-м году пользователь Артем.
Однако уже спустя год Евгения оставила отзыв, выразив свое недовольство тем, что место «все в тараканах». Возможно, за это время они успели расплодиться. В том же году, спустя всего три недели, появился снова хороший отзыв с упоминанием, что в общежитии есть все необходимые для проживания условия.
«Хорошее общежитие, все условия для проживания есть: душ, туалет, кухня пять человек, очень удобно! Также добрый персонал», — отметила Ксения.
Всего пользователи оставили 12 комментариев. Все последующие были положительными.
«Общежитие просто супер! Живешь, как в двухкомнатной квартире, своя кухня, душ и уборная отдельно друг от друга. Чисто, регулярно для профилактики проводится дезинфекция от паразитов».
«Общежитие хорошее и безопасное, на территории и этажах ведется видеонаблюдение, стильное внутри и снаружи, комнаты комфортные, теплые, с хорошим ремонтом. На две комнаты своя душевая, кухня. Коменданты очень дружелюбные, по любым вопросам можно обращаться, решают все мгновенно. Советую».
Здание на Пригородной, 9/1 получило 11 отзывов с 2017 года. Самый первый комментарий был негативный.
«Если качество жизни в комнатах еще куда ни шло, вахтеры более-менее адекватные, то администрация — это просто атас. Невоспитанные, хамоватые, наглейшие самодуры, относящиеся к студентам как к узникам концлагеря. Надеюсь, в аду для каждого из вас (да, с маленькой буквы, без уважения) подготовлены отдельные котлы», — написал анонимный пользователь.
В целом у большинства комментаторов были вопросы именно к администрации общежития, которая «не подходит под идиллию». Некоторые отметили, что в комнатах «нормальный» ремонт. Хотя нашелся и тот человек, которого не устроило состояние места. Возможно, ему просто не повезло.
«Заселили в комнату, в которой жили, по всей видимости, бомжи. Прокурено, грязно, стулья изрезаны в лохмотья. При этом комендант уверяет, что курить запрещено и проверяется, лампочки висят на скрутках, розетки жёлтые от перегрева, как это приняли Гостехнадзор и МЧС. Металлические кровати с решёткой из прутьев, колония какая то. Кошмар незабываемый».
Речь о здании на Красногвардейской, 9а. Первые отзывы появились еще в 2020 году. Тогда у проживающих возникали проблемы с душем, и не только.
«Лифт, плитки на кухне и душ с закатом перестают работать. Желаю весёлых голодных игр тому, кто вечером голодный, грязный и уставший идёт с работы в общагу после 8-9 часов вечера», — написал анонимный пользователь.
«Выживал в этом общежитии во время защиты диплома, на протяжении шести дней. Обстановка/ремонт/запахи в выделенной мне комнате, да и блоке комнат в целом, ассоциируются с бомжатником или наркоманским притоном (фото прилагаю). В качестве бонуса — четыре из шести дней в общежитии отсутствовала горячая вода. Позор ОмГТУ за его общежития!», — отметил другой проживающий.
Но, судя по остальным отзывам, в общежитии не все так плохо. Некоторые пишут, что это зависит от того, «как повезет», но в целом — жить можно.
«Общага хорошая, комнаты по состоянию все разные, так что как повезет) в целом жить можно, все необходимое есть. Так что всем студентам удачного проживания) И успехов в учебе!».
Оно находится на 21-й Амурской, 15а. Омичи оставляют отзывы об этом жилье с 2021 года — с того времени появилось 12 комментариев. Пользователи пишут, что это обычное общежитие с советским ремонтом, ничего «сверхъестественного» от него ждать не стоит.
«Если вы хотите, чтобы в вашем коридоре пахло какашками, то вам сюда. Здесь живут разные особы. Захотите в душ? Не проблема — там вам накакают прямо в душ. Также вы встретите на кухне и в туалете приятных друзей в виде тараканов. По всей общаге разбросаны средства личной гигиены», — написала некая Lissa в 2023 году.
Спустя год люди продолжили рассказывать о проблеме с тараканами, также пожаловались на холод в комнатах.
Оно находится на 2-й Поселковой, 6. Несмотря на то, что из всех 12 отзывов большинство положительные, общежитие имеет невысокий рейтинг.
Некоторые обращают внимание на одну из самых частых проблем — в комнатах не хватает ремонта.
«Это называется „доступное жилье“! А если без шуток, то состояние общежития вызывает недоумение и отвращение! Это показывает истинное отношение к детям, которые обучаются в ОмГТУ — хуже, чем к животным!», — написала Ирина 29 августа этого года.
Последний отзыв появился совсем недавно, 3 сентября. Татьяна рассказала, что в общежитии много тараканов, а за лето не сделали даже косметический ремонт.
«Как вам не стыдно вообще, вы же деньги берёте за обучение с детей. Кухня, душ в убогом состоянии, как в 2000-хсделан ремонт, видимо, все на этом», — заключила она.
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От редакции добавим, что рейтинг омских общежитий основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в образовательных учреждениях.