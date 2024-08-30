Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В департаменте образования Омска провели проверку по фактам, изложенным в анонимном обращении омички по ситуации, происходящей в школе №114 в Ленинском округа. Директора заведения обвинили в грубом поведении, из-за которого якобы увольняются преподаватели и воспитатели в детском саду при школе. Сообщение вызвало широкий общественный резонанс, про ситуацию написали даже федеральные СМИ.
В своем рассказе женщина также поделилась, что директор запрещает сотрудницам клининга говорить вслух слово «мусор» и просит заменять его на «ссор». Каких-то громких инициатив по обустройству учебного процесса он тоже не проявляет и ведет себя очень равнодушно к ученикам, говорилось в сообщении. Омичка также отметила, что раньше педагог трудился в колонии.
Как сообщили Городу55 в департаменте образования, проведена беседа с директором о необходимости соблюдения норм этики в процессе общения с подопечными.
«Директор заведения имеет квалификацию, соответствующую занимаемой им должности. Факты проявления грубости и бестактности к сотрудникам учреждения Баранцев отрицает. На оперативном совещании указано на неукоснительное соблюдение норм делового общения, такта и профессиональной этики при общении с участниками образовательного процесса и сотрудниками образовательной организации», — рассказали в пресс-службе Городу55.
В департаменте образования также отметили, что в школе и детском саду имеются вакансии для преподавателей и воспитателей. Руководство учреждения уверяет, что предпринимает все необходимые шаги для привлечения специалистов. Важно отметить, что пришкольные группы были закрыты еще год назад из-за отсутствия очереди на них.
Омичку, которая оставила обращение, просят связаться с департаментом образования лично или оставить заявление на Госуслугах. Для этого ей предоставили все необходимые инструкции и контакты.