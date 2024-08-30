Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу

В своем рассказе женщина также поделилась, что директор запрещает сотрудницам клининга говорить вслух слово «мусор» и просит заменять его на «ссор». Каких-то громких инициатив по обустройству учебного процесса он тоже не проявляет и ведет себя очень равнодушно к ученикам, говорилось в сообщении. Омичка также отметила, что раньше педагог трудился в колонии.