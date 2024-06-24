Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Жительница Омской области обратилась в Следственный комитет РФ через социальные сети. Она рассказала, что в декабре прошлого года ее 13-летний сын получил травму во время подготовки к новогоднему празднику в школе.
Как оказалось, сотрудница школы попросила мальчика проверить, работает ли гирлянда. Во время проверки ребенок получил удар током. Сотрудники школы скрыли этот инцидент и не вызвали школьнику скорую помощь. Позже подростку потребовалось стационарное лечение. До сих пор никто не понес ответственность за произошедшее.
Омский следком организовал процессуальную проверку.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — уточнили в ведомстве.
Исполнение поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.
Напомним, ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу сироты из Омска, которая получила жилье на болоте. Девушка рассказала, что в 2021 году с ней был заключен договор социального найма на квартиру в поселке Любинском. Этот дом находится в болотистой местности, и к нему невозможно подобраться в непогоду. Кроме того, вокруг дома нет асфальта. Омичка обращалась в администрацию поселения, но это не принесло результатов.