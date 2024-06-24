Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током

Напомним, ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу сироты из Омска, которая получила жилье на болоте. Девушка рассказала, что в 2021 году с ней был заключен договор социального найма на квартиру в поселке Любинском. Этот дом находится в болотистой местности, и к нему невозможно подобраться в непогоду. Кроме того, вокруг дома нет асфальта. Омичка обращалась в администрацию поселения, но это не принесло результатов.