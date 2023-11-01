Омск заметает. Пешеходов и водителей попросили быть внимательнее на дороге

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В Госавтоинспекции Омской области попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах из-за снежной погоды, пришедшей в регион в начале ноября.
«Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и правила маневрирования. Будьте особо внимательны при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Уважаемые пешеходы, будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в темное время суток», — сообщили в ГИБДД.
Отметим, что за минувшие сутки на омских дорогах зарегистрировали 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек получили травмы. Инспекторы выписали 590 протоколов за нарушения ПДД.