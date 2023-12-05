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Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки

5 декабря 2023, 02:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в утренний час пик на дорогах образовались 10-балльные пробки

Наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на Левом берегу на подъезде к метромосту.

Сегодня, 5 декабря, в Омске с утра образовались 10-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на Левом берегу движение затруднено на улицах Конева, 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Лукашевича, Дмитриева, Волгоградской, Дианова.

Также пробки на Красном пути, проспекте Мира, улицах Богдана Хмельницкого, Орджоникидзе, Герцена, на Октябрьском мосту.

Дорожная ситуация в 8:30 часовДорожная ситуация в 8:30 часов
Дорожная ситуация в 8:30 часов
Фото: Яндекс. Пробки

В департаменте транспорта омской мэрии напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности на дороги.

«Просим вас при движении на автомобильном транспорте учитывать неблагоприятную дорожную обстановку, вызванную сложными погодными условиями и продолжительными осадками. Не забывайте о необходимости соблюдения безопасной дистанции движения и скоростного режима, а также правил использования световых приборов», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что вчера утром в городе также образовались заторы. Пробки достигли 7 баллов.

«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
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#Транспорт#Пробки#Омск#Департамент транспорта#Левый берег#Осадки#Метромост#Евгений Игишев#Скоростной режим
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