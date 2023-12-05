Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки

Сегодня, 5 декабря, в Омске с утра образовались 10-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на Левом берегу движение затруднено на улицах Конева, 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Лукашевича, Дмитриева, Волгоградской, Дианова.