В Омске обещают перенести канаву на Красном пути, в которую провалились два автобуса

Напомним, в конце октября на Красном Пути напротив Дворца творчества в канаву угодил автобус «ПАЗ». В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров, 50-летнюю женщину отвезли в больницу. Вчера, 7 ноября, неподалеку произошла аналогичная авария с автобусом. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.