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Posted 8 ноября, 05:03

Published 8 ноября, 05:03

Modified 8 ноября, 05:05

Updated 8 ноября, 05:05

В Омске обещают перенести канаву на Красном пути, в которую провалились два автобуса

В Омске обещают перенести канаву на Красном пути, в которую провалились два автобуса

8 ноября 2024, 05:03
Фото: Госавтоинспекция Омской области.
Одинаковые дорожно-транспортные происшествия произошли на участке с разницей в несколько дней.

В мэрии Омска рассказали, что перенесут канаву на улице Красный путь, где провалились два пассажирских автобуса. Комментарий администрации появился сегодня, 8 ноября, в паблике «Аварийный Омск».

«Сегодня дорожные службы Советского округа продолжат укрепление обочины на этом участке крупной фракцией щебня. Также здесь будет установлен еще один дорожный знак „Опасная обочина“. В весенний период будет выполнен перенос ливневой канавы», — рассказали в мэрии.

Также водителей попросили соблюдать на участке скоростной режим.

Напомним, в конце октября на Красном Пути напротив Дворца творчества в канаву угодил автобус «ПАЗ». В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров, 50-летнюю женщину отвезли в больницу. Вчера, 7 ноября, неподалеку произошла аналогичная авария с автобусом. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.

В Омске на Красном пути пассажирский автобус снова провалился в канаву
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#Евгений Игишев#Омск#Дорожные работы#Щебень#Скоростной режим#Дорожный знак#Полосы движения
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