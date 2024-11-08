В Омске обещают перенести канаву на Красном пути, в которую провалились два автобуса

Posted 8 ноября, 05:03
Published 8 ноября, 05:03
Modified 8 ноября, 05:05
Updated 8 ноября, 05:05
В мэрии Омска рассказали, что перенесут канаву на улице Красный путь, где провалились два пассажирских автобуса. Комментарий администрации появился сегодня, 8 ноября, в паблике «Аварийный Омск».
«Сегодня дорожные службы Советского округа продолжат укрепление обочины на этом участке крупной фракцией щебня. Также здесь будет установлен еще один дорожный знак „Опасная обочина“. В весенний период будет выполнен перенос ливневой канавы», — рассказали в мэрии.
Также водителей попросили соблюдать на участке скоростной режим.
Напомним, в конце октября на Красном Пути напротив Дворца творчества в канаву угодил автобус «ПАЗ». В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров, 50-летнюю женщину отвезли в больницу. Вчера, 7 ноября, неподалеку произошла аналогичная авария с автобусом. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.