Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман

По сообщениям синоптиков в регионе в ближайшие дни ожидается мокрый снег и сильный гололед. Сегодня днем температура воздуха составит -3…+ 2°. Местами туман, гололедно-изморозевые явления. 1 и 2 декабря характер погоды существенно не изменится.