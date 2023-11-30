Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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В Госавтоинспекции Омской области сегодня, 30 ноября, предупредили автомобилистов о тумане.
«В условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — сообщили в ГИБДД.
По сообщениям синоптиков в регионе в ближайшие дни ожидается мокрый снег и сильный гололед. Сегодня днем температура воздуха составит -3…+ 2°. Местами туман, гололедно-изморозевые явления. 1 и 2 декабря характер погоды существенно не изменится.