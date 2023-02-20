Следить за дистанцией и скоростью. Водителей в Омске предупредили о непогоде

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Госавтоиниспекция Омской области предупредила водителей об ухудшении погоды в регионе. В ведомстве обращают внимание автомобилистов на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности во время снегопада.
В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим, чтобы в случае опасности было время затормозить. О правилах поведения на дороге в ГИБДД напомнили, в том числе, и пешеходам. Переходить через дорогу нужно только убедившись, что водители вас точно видят и пропускают, так как во время снегопада пешеходы менее заметны.
Как ранее сообщили синоптики, ухудшение погоды прогнозируют в ночь на среду. При прояснении похолодает до -15 градусов. Снег будет идти с дождем, ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Последний рабочий день на грядущей неделе обещает порадовать омичей плюсовой температурой. В регионе потеплеет до +2 градусов.