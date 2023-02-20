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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Следить за дистанцией и скоростью. Водителей в Омске предупредили о непогоде

20 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI
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Госавтоинспекторы предупредили омских водителей о снегопаде

О правилах поведения на дороге в ГИБДД напомнили, в том числе, и пешеходам.

Госавтоиниспекция Омской области предупредила водителей об ухудшении погоды в регионе. В ведомстве обращают внимание автомобилистов на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности во время снегопада.

В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим, чтобы в случае опасности было время затормозить. О правилах поведения на дороге в ГИБДД напомнили, в том числе, и пешеходам. Переходить через дорогу нужно только убедившись, что водители вас точно видят и пропускают, так как во время снегопада пешеходы менее заметны.

Как ранее сообщили синоптики, ухудшение погоды прогнозируют в ночь на среду. При прояснении похолодает до -15 градусов. Снег будет идти с дождем, ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Последний рабочий день на грядущей неделе обещает порадовать омичей плюсовой температурой. В регионе потеплеет до +2 градусов.

«Плюс», дождь и метель. Какая погода ждет омичей на короткой рабочей неделе
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#Евгений Игишев#ГИБДД#Снегопад#Снегопады#Метель#Скоростной режим#Омск#Омская область
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