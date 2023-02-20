Следить за дистанцией и скоростью. Водителей в Омске предупредили о непогоде

В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим, чтобы в случае опасности было время затормозить. О правилах поведения на дороге в ГИБДД напомнили, в том числе, и пешеходам. Переходить через дорогу нужно только убедившись, что водители вас точно видят и пропускают, так как во время снегопада пешеходы менее заметны.