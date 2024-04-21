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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

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МЧС предупреждает. Омская область столкнется с опасными погодными явлениями

21 апреля 2024, 03:32
Фото: Изображение Midjourney
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МЧС России предупредило жителей Омской области о неблагоприятной погоде

В северные районы области придут сильные порывы ветра, дожди и грозы.

Главное управление МЧС России по Омской области предупреждает омичей о неблагоприятных погодных явлениях: днем 21 апреля жители северных районов области могут столкнуться с дождем и грозами. Ситуация будет осложняться сильным ветром: по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах порывы ветра составят 15-18 м/c.

Кроме того, в сообщении МЧС отмечается, что опасность кроется именно в сильном ветре: горожанам стоит избегать нахождения рядом с проводами линий электропередач, деревьями и рекламными конструкциями. Такие же рекомендации и для владельцев автомобилей — парковать машину стоит подальше от опасных элементов. Вместе с тем, в МЧС водителям напомнили о необходимости соблюдения дистанции, скоростного режима и важности аккуратного маневрирования и торможения — мокрый асфальт опасен.

Напомним, ранее Город55 сообщал о нестабильности погоды в регионе — по данным синоптиков, потепление, длившееся всю неделю, сменится резким похолоданием:

Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием
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#Илья Скобин#Омск#Деревья#Омская область#МЧС#Рекламные конструкции#Новости#Гроза#Дождь#Ветер#Опасность#Автомобили#Скоростной режим#Дистанция
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