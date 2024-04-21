МЧС предупреждает. Омская область столкнется с опасными погодными явлениями

Кроме того, в сообщении МЧС отмечается, что опасность кроется именно в сильном ветре: горожанам стоит избегать нахождения рядом с проводами линий электропередач, деревьями и рекламными конструкциями. Такие же рекомендации и для владельцев автомобилей — парковать машину стоит подальше от опасных элементов. Вместе с тем, в МЧС водителям напомнили о необходимости соблюдения дистанции, скоростного режима и важности аккуратного маневрирования и торможения — мокрый асфальт опасен.