Суд отменил сделки банкротящейся СК «Лидер» на 60 млн рублей

Напомним: в «Лидере» 2 июля 2023 года началась процедура конкурсного производства., а еще раньше компания оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Стоит уточнить, что единственным учредителем «Лидера» является Константин Овчинников, занимавший к тому же до назначения конкурсного управляющего пост директора. Наталья Овчинникова, зарегистрированная как ИП в 2018 году, специализируется на аренде и лизинге грузовых машин.