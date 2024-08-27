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Конкурсный управляющий СК «Лидер» добился отмены сделок на 60 млн рублей

Суд отменил сделки банкротящейся СК «Лидер» на 60 млн рублей

27 августа 2024, 08:16
Фото: gorod55.ru

Конкурсный управляющий СК «Лидер» добился отмены сделок на 60 млн рублей

Контрагенту компании придется вернуть все эти деньги.

Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве строительной компании «Лидер». Еще в октябре 2023 года конкурсный управляющий СК Григорий Соколов оспорил ряд сделок, в результате которых «Лидер» перечислил ИП Наталье Овчинниковой в общей сложности 59,2 млн рублей. Вчера, 26 августа, было опубликовано решение суда: требование удовлетворить, обязать Овчинникову вернуть деньги.

Из официального сообщения следует, что «Лидер» платил за аренду техники и недвижимости, ссужал Овчинниковой деньги в долг. Все эти сделки теперь признаны недействительными.

Напомним: в «Лидере» 2 июля 2023 года началась процедура конкурсного производства., а еще раньше компания оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Стоит уточнить, что единственным учредителем «Лидера» является Константин Овчинников, занимавший к тому же до назначения конкурсного управляющего пост директора. Наталья Овчинникова, зарегистрированная как ИП в 2018 году, специализируется на аренде и лизинге грузовых машин.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#СК Лидер#Дела о банкротстве
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