Суд отменил сделки банкротящейся СК «Лидер» на 60 млн рублей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве строительной компании «Лидер». Еще в октябре 2023 года конкурсный управляющий СК Григорий Соколов оспорил ряд сделок, в результате которых «Лидер» перечислил ИП Наталье Овчинниковой в общей сложности 59,2 млн рублей. Вчера, 26 августа, было опубликовано решение суда: требование удовлетворить, обязать Овчинникову вернуть деньги.
Из официального сообщения следует, что «Лидер» платил за аренду техники и недвижимости, ссужал Овчинниковой деньги в долг. Все эти сделки теперь признаны недействительными.
Напомним: в «Лидере» 2 июля 2023 года началась процедура конкурсного производства., а еще раньше компания оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Стоит уточнить, что единственным учредителем «Лидера» является Константин Овчинников, занимавший к тому же до назначения конкурсного управляющего пост директора. Наталья Овчинникова, зарегистрированная как ИП в 2018 году, специализируется на аренде и лизинге грузовых машин.