С омского подрядчика СК «Лидер» взыскивают 1.9 млн рублей

В Арбитражный суд поступил иск заместителя прокурора Омской области к СК «Лидер», которая выступала подрядчиком на многих объектах по строительству и благоустройству территорий в рамках нацпроектов. С компании взыскивают 19.2 млн рублей.
В определении о принятии иска к производству говорится, что прокурор выступает в интересах областного минстроя. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, привлекается «Омскоблстройзаказчик». Иск был принят к производству 20 сентября, первое заседание по делу назначено на 18 октября.
Подробности исковых требований не приводятся, но, вероятно, дело касается срыва обязательств по госконтрактам. Ранее «Омскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг с подрядчиком договоры на строительство школы в Исилькуле и детского сада в поселке Иртышский. Также был разорван контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. УФАС внес СК «Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков. После этого кредиторы потребовали банкротства фирмы.
Кроме того, с компанией расторгли контракты на строительство крытого катка в Советском округе и ремонт корпуса СибГУФКа. Директор СК «Лидер» Константин Овчинников проходит свидетелем по делу о взятке бывшего замглавы минстроя Владимира Сычева. Он заявил, что Сычев якобы навязал компании в качестве субподрядчика ООО «Абсолютстройэксперт», главой которого является Дмитрий Шестаков.