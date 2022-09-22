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С омского подрядчика СК «Лидер» взыскивают 1.9 млн рублей

Вчера, 12:11
Фото: 1MI
Ранее с фирмой расторгли ряд госконтрактов и внесли ее в реестр недобросовестных поставщиков.

В Арбитражный суд поступил иск заместителя прокурора Омской области к СК «Лидер», которая выступала подрядчиком на многих объектах по строительству и благоустройству территорий в рамках нацпроектов. С компании взыскивают 19.2 млн рублей.

В определении о принятии иска к производству говорится, что прокурор выступает в интересах областного минстроя. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, привлекается «Омскоблстройзаказчик». Иск был принят к производству 20 сентября, первое заседание по делу назначено на 18 октября.

Подробности исковых требований не приводятся, но, вероятно, дело касается срыва обязательств по госконтрактам. Ранее «Омскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг с подрядчиком договоры на строительство школы в Исилькуле и детского сада в поселке Иртышский. Также был разорван контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. УФАС внес СК «Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков. После этого кредиторы потребовали банкротства фирмы.

Кроме того, с компанией расторгли контракты на строительство крытого катка в Советском округе и ремонт корпуса СибГУФКа. Директор СК «Лидер» Константин Овчинников проходит свидетелем по делу о взятке бывшего замглавы минстроя Владимира Сычева. Он заявил, что Сычев якобы навязал компании в качестве субподрядчика ООО «Абсолютстройэксперт», главой которого является Дмитрий Шестаков.

#Екатерина Чаплинская#Бизнес#Новости#СК Лидер#Подрядчик#Арбитражный суд
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