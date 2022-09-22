С омского подрядчика СК «Лидер» взыскивают 1.9 млн рублей

Подробности исковых требований не приводятся, но, вероятно, дело касается срыва обязательств по госконтрактам. Ранее «Омскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг с подрядчиком договоры на строительство школы в Исилькуле и детского сада в поселке Иртышский. Также был разорван контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. УФАС внес СК «Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков. После этого кредиторы потребовали банкротства фирмы.