Обанкротившаяся СК «Лидер» во второй раз выставила на продажу «Лексус»

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:54
В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, и конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать принадлежащие ей активы, чтобы найти деньги для кредиторов. Сегодня стало известно, что на торги выставлен автомобиль Lexus RX350 2019 года.
Начальная цена машины — 7,11 млн рублей. Стоит отметить, что этот самый «Лексус» уже выставлялся на продажу, но покупателей не заинтересовал, так что торги были закрыты. Теперь цену снизили ровно на 10%.
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.