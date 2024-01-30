Обанкротившаяся СК «Лидер» во второй раз выставила на продажу «Лексус»

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, и конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать принадлежащие ей активы, чтобы найти деньги для кредиторов. Сегодня стало известно, что на торги выставлен автомобиль Lexus RX350 2019 года.