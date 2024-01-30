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Обанкротившаяся СК «Лидер» во второй раз выставила на продажу «Лексус»

Обанкротившаяся СК «Лидер» во второй раз выставила на продажу «Лексус»

30 января 2024, 04:54
Фото: 1MI

Обанкротившаяся СК «Лидер» во второй раз выставила на продажу «Лексус»

Автомобиль уже был на торгах и не заинтересовал покупателей.

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, и конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать принадлежащие ей активы, чтобы найти деньги для кредиторов. Сегодня стало известно, что на торги выставлен автомобиль Lexus RX350 2019 года.

Начальная цена машины — 7,11 млн рублей. Стоит отметить, что этот самый «Лексус» уже выставлялся на продажу, но покупателей не заинтересовал, так что торги были закрыты. Теперь цену снизили ровно на 10%.

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#СК Лидер
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