Еще и за воду: к кредиторам обанкротившегося «Лидера» присоединился Омскоблводопровод

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта 2023 года. В октябре мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации. Сейчас конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать разные активы «Лидера», но получается это не всегда: на прошлой неделе стало известно, что никто не захотел покупать «Лексус» за 8 млн рублей.