Еще и за воду: к кредиторам обанкротившегося «Лидера» присоединился Омскоблводопровод

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства. Сегодня стало известно, что список ее кредиторов стал еще длиннее: о своих претензиях заявило АО «Омскоблводопровод».
— В адрес конкурсного управляющего поступило заявление кредитора АО «Омскоблводопровод» о включении в реестр требований кредиторов ООО СК «Лидер» требования в размере 20 323,44 руб. — говорится в официальном сообщении. — Основание возникновения требования: договор холодного водоснабжения.
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта 2023 года. В октябре мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации. Сейчас конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать разные активы «Лидера», но получается это не всегда: на прошлой неделе стало известно, что никто не захотел покупать «Лексус» за 8 млн рублей.