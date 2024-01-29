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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

К кредиторам обанкротившейся СК «Лидер» присоединился Омскоблводопровод

Еще и за воду: к кредиторам обанкротившегося «Лидера» присоединился Омскоблводопровод

29 января 2024, 10:03
Фото: 1MI

К кредиторам обанкротившейся СК «Лидер» присоединился Омскоблводопровод

Компания хочет получить с должника 20 тысяч рублей.

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства. Сегодня стало известно, что список ее кредиторов стал еще длиннее: о своих претензиях заявило АО «Омскоблводопровод».

— В адрес конкурсного управляющего поступило заявление кредитора АО «Омскоблводопровод» о включении в реестр требований кредиторов ООО СК «Лидер» требования в размере 20 323,44 руб. — говорится в официальном сообщении. — Основание возникновения требования: договор холодного водоснабжения.

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта 2023 года. В октябре мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации. Сейчас конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать разные активы «Лидера», но получается это не всегда: на прошлой неделе стало известно, что никто не захотел покупать «Лексус» за 8 млн рублей.

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#Бизнес#Николай Эйхвальд#СК Лидер#Дела о банкротстве
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