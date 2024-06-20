Обанкротившийся «Лидер» продал, наконец, свой «Лексус»

Это была третья попытка. В первый раз машину пытались продать за 7,9 млн рублей, во второй — за 7,11 млн. Оба раза предложение никого не заинтересовало. В третий раз Соколов выставил «Лексус» на торги за те ж 7,11 млн с шагом аукциона в 435 тысяч рублей и с обещанием в крайнем случае «подвинуться» до 4,5 млн.