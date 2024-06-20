Обанкротившийся «Лидер» продал, наконец, свой «Лексус»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, и конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать принадлежащие ей активы, чтобы найти деньги для кредиторов. Сегодня стало известно, что он смог, наконец, продать автомобиль Lexus RX350 2019 года.
Это была третья попытка. В первый раз машину пытались продать за 7,9 млн рублей, во второй — за 7,11 млн. Оба раза предложение никого не заинтересовало. В третий раз Соколов выставил «Лексус» на торги за те ж 7,11 млн с шагом аукциона в 435 тысяч рублей и с обещанием в крайнем случае «подвинуться» до 4,5 млн.
— Торги ППП (посредством публичного предложения — Город55) состоялись, победителем признан Индивидуальный предприниматель Кротов Павел Андреевич, предложенная цена — 4 750 235.00 ₽. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, — уточняется в официальном сообщении.
Павел Кротов — омский бизнесмен, директор и единственный учредитель компаний «Настоящий гурман» и «Облака», владелец долей в «Русалко» и «Сибирском логисте».Как ИП он специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта 2023 года. Осенью 2023 года мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.