Управляющий СК «Лидер» добился отмены одной из сделок компании

Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Конкурсный управляющий Григорий Соколов еще в январе оспорил сделку, в рамках которой принадлежавший компании автокран (он фигурирует в судебных документах как «транспортное средство XCMG XCT30 S, 2019 г. в.») перешел к некой Галине Кляйн. Теперь суд согласился эту сделку отменить.