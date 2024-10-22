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Posted 22 октября, 06:49

Published 22 октября, 06:49

Modified 22 октября, 06:51

Updated 22 октября, 06:51

Управляющий СК «Лидер» добился возвращения автокрана

Управляющий СК «Лидер» добился отмены одной из сделок компании

22 октября 2024, 06:49
Фото: gorod55.ru

Управляющий СК «Лидер» добился возвращения автокрана

Суд отменил продажу техники по требованию Григория Соколова.

Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Конкурсный управляющий Григорий Соколов еще в январе оспорил сделку, в рамках которой принадлежавший компании автокран (он фигурирует в судебных документах как «транспортное средство XCMG XCT30 S, 2019 г. в.») перешел к некой Галине Кляйн. Теперь суд согласился эту сделку отменить.

Договор купли-продажи признан недействительным. Теперь покупательница крана должна вернуть его «Лидеру» с тем, чтобы техника стала частью конкурсной массы.

Напомним: в СК «Лидер» 2 июля 2023 года началась процедура конкурсного производства, а еще раньше компания оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Единственным учредителем «Лидера» является Константин Овчинников, занимавший к тому же до назначения конкурсного управляющего пост директора.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Арбитражный суд#Банкротство#Новости#СК Лидер
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