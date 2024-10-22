Управляющий СК «Лидер» добился отмены одной из сделок компании

Posted 22 октября, 06:49
Published 22 октября, 06:49
Modified 22 октября, 06:51
Updated 22 октября, 06:51
Арбитражный суд Омской области принял очередное решение в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Конкурсный управляющий Григорий Соколов еще в январе оспорил сделку, в рамках которой принадлежавший компании автокран (он фигурирует в судебных документах как «транспортное средство XCMG XCT30 S, 2019 г. в.») перешел к некой Галине Кляйн. Теперь суд согласился эту сделку отменить.
Договор купли-продажи признан недействительным. Теперь покупательница крана должна вернуть его «Лидеру» с тем, чтобы техника стала частью конкурсной массы.
Напомним: в СК «Лидер» 2 июля 2023 года началась процедура конкурсного производства, а еще раньше компания оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Единственным учредителем «Лидера» является Константин Овчинников, занимавший к тому же до назначения конкурсного управляющего пост директора.