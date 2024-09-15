Экс-подрядчик школы-долгостроя в Омской области задолжал больше 58 млн рублей

Сама же строительная компания «Лидер» печально известна в Омской области еще с 2020 года — тогда, в сентябре, предприятие стало подрядчиком, ответственным за возведение школы в Исилькуле. Стоимость работ на тот момент оценили в 384 млн рублей, а «Лидер» был единственным участником аукциона. Вот только компания «не торопилась» исполнять свои обязательства: 3,5 месяца, отведенные на стройку, плавно «переросли» в пролонгацию контракта на год, а затем и его прекращение — к 2021 году школа так и не появилась. Благодаря вмешательству Игоря Краснова, генерального прокурора РФ, в декабре 2022 года у школы появился новый подрядчик: «АСУкомплектсервис». Однако и это не принесло успеха, а лишь хищение миллионов и возбуждение уголовного дела.