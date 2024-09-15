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Posted 15 сентября, 07:35

Published 15 сентября, 07:35

Modified 15 сентября, 07:37

Updated 15 сентября, 07:37

иллюстрация

Экс-подрядчик школы-долгостроя в Омской области задолжал больше 58 млн рублей

15 сентября 2024, 07:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Владелец СК «Лидер» задолжал компании-банкроту более 58 млн рублей

Банкротство печально известной СК «Лидер» продолжается: конкурсный управляющий на этой неделе обратился в Арбитражный суд для взыскания с владельца компании-должника новых убытков.

Запись о соответствующем заявлении редакция Города55 обнаружила на портале единого реестра сведений о банкротстве. Как отмечается в предоставленных данных, арбитражный управляющий Григорий Соколов 8 сентября обратился в Арбитражный суд Омской области для взыскания с Константина Овчинникова более чем 58,1 млн рублей.

Причина возникновения таких убытков неизвестна, однако это не первый подобный процесс в истории банкротящейся СК «Лидер» — в этом году в арбитраже рассматривалось оспаривание сделок с ИП Натальей Овчинниковой: по ним предприниматель получила практически 60 млн рублей в качестве ссуд и платы за аренду техники. Эти деньги пришлось вернуть — 27 августа суд постановил признать сделки недействительными.

В июне, спустя несколько неудачных попыток, конкурсному управляющему удалось «с молотка» реализовать принадлежащий «Лидеру» автомобиль Lexus RX350: реализация «движимого актива» принесла 4,75 млн рублей. Кроме того, финансовые претензии к строительной компании возникли и у «Омскоблводопровода»: компания Константина Овчинникова задолжала порядка 20 тыс рублей за услуги холодного водоснабжения.

Сама же строительная компания «Лидер» печально известна в Омской области еще с 2020 года — тогда, в сентябре, предприятие стало подрядчиком, ответственным за возведение школы в Исилькуле. Стоимость работ на тот момент оценили в 384 млн рублей, а «Лидер» был единственным участником аукциона. Вот только компания «не торопилась» исполнять свои обязательства: 3,5 месяца, отведенные на стройку, плавно «переросли» в пролонгацию контракта на год, а затем и его прекращение — к 2021 году школа так и не появилась. Благодаря вмешательству Игоря Краснова, генерального прокурора РФ, в декабре 2022 года у школы появился новый подрядчик: «АСУкомплектсервис». Однако и это не принесло успеха, а лишь хищение миллионов и возбуждение уголовного дела.

Сейчас проблемной школой занимается уже фирма «Арт Ремстрой» — цена контракта возросла до 589,9 млн рублей, а сдать долгострой планируют в декабре этого года — сроки пришлось «передвинуть» по просьбе подрядчика.

В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика
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#Илья Скобин#Бизнес#Омская область#Арбитражный суд#Школа#Уголовное дело#Банкротство#Новости#Омскоблводопровод#Исилькуль#СК Лидер
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