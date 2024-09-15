Экс-подрядчик школы-долгостроя в Омской области задолжал больше 58 млн рублей

Posted 15 сентября, 07:35
Published 15 сентября, 07:35
Modified 15 сентября, 07:37
Updated 15 сентября, 07:37
Запись о соответствующем заявлении редакция Города55 обнаружила на портале единого реестра сведений о банкротстве. Как отмечается в предоставленных данных, арбитражный управляющий Григорий Соколов 8 сентября обратился в Арбитражный суд Омской области для взыскания с Константина Овчинникова более чем 58,1 млн рублей.
Причина возникновения таких убытков неизвестна, однако это не первый подобный процесс в истории банкротящейся СК «Лидер» — в этом году в арбитраже рассматривалось оспаривание сделок с ИП Натальей Овчинниковой: по ним предприниматель получила практически 60 млн рублей в качестве ссуд и платы за аренду техники. Эти деньги пришлось вернуть — 27 августа суд постановил признать сделки недействительными.
В июне, спустя несколько неудачных попыток, конкурсному управляющему удалось «с молотка» реализовать принадлежащий «Лидеру» автомобиль Lexus RX350: реализация «движимого актива» принесла 4,75 млн рублей. Кроме того, финансовые претензии к строительной компании возникли и у «Омскоблводопровода»: компания Константина Овчинникова задолжала порядка 20 тыс рублей за услуги холодного водоснабжения.
Сама же строительная компания «Лидер» печально известна в Омской области еще с 2020 года — тогда, в сентябре, предприятие стало подрядчиком, ответственным за возведение школы в Исилькуле. Стоимость работ на тот момент оценили в 384 млн рублей, а «Лидер» был единственным участником аукциона. Вот только компания «не торопилась» исполнять свои обязательства: 3,5 месяца, отведенные на стройку, плавно «переросли» в пролонгацию контракта на год, а затем и его прекращение — к 2021 году школа так и не появилась. Благодаря вмешательству Игоря Краснова, генерального прокурора РФ, в декабре 2022 года у школы появился новый подрядчик: «АСУкомплектсервис». Однако и это не принесло успеха, а лишь хищение миллионов и возбуждение уголовного дела.
Сейчас проблемной школой занимается уже фирма «Арт Ремстрой» — цена контракта возросла до 589,9 млн рублей, а сдать долгострой планируют в декабре этого года — сроки пришлось «передвинуть» по просьбе подрядчика.