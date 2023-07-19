В начале и в середине лета в Омске появляются в продаже арбузы, которые привозят из Казахстана, из Узбекистана. Ближе к середине лета на прилавках появляются арбузы из Волгограда, Оренбурга, а также из Дагестана, из Астрахани, Краснодарского края. Впрочем, если речь идет о российских бахчевых, то их имеет смысл покупать только в сезон, а именно — в середине августа. Так риск отравления будет меньше.