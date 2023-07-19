Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Многие омичи успели привыкнуть к тому, что первые арбузы в магазинах города и в палатках появляются ближе к началу августа или в середине месяца. Однако в 2023 году бахчевые появились в продаже уже в июле. Кроме того, в некоторых городских супермаркетах такие продукты доступны буквально круглый год.
В действительности, первые арбузы в магазинах Омска появились в начале июля 2023 года — они были завезены партиями, и, как отметили в Россельхознадзоре, поставки были обеспечены из Астрахани. Впрочем, жители Омска, которые хорошо разбираются в арбузах, уверены: стоит все-таки подождать до августа 2023 года, когда на прилавках появятся самые сочные, спелые, вкусные, и, что немаловажно, недорогие бахчевые.
Правила выбора спелого арбуза достаточно просты — в частности, необходимо ориентироваться на его внешний вид и звук, который раздается при постукивании по нему. Хвостик у ягоды должен быть сухим, а на боку должно быть заметно пятно оранжевого или желтого цвета.
Многое, впрочем, зависит от конкретного сезона. Так, если арбуз выбирается в июне или в июле, то есть, в начале сезона, его хвостик должен быть полностью сухим. У августовских арбузов хвостики могут быть зелеными, и это считается нормальным.
Продавцы арбузов в Омске рекомендуют ориентироваться на плоды весом от 6 или 7 кг, при этом бахчевые могут быть неровными. Эта рекомендация относится, в первую очередь, к тем покупателям, которые убеждены, что плоды должны быть идеально ровными. Однако это невозможно в принципе: арбуз, выросший в естественных условиях, просто не сформируется таким образом.
Арбузом, увы, можно отравиться, но только в том случае, если он выбран неправильно. Самыми опасными с этой точки зрения считаются ранние плоды — те самые, которые появляются в магазинах до начала сезона. В таких бахчевых, в силу особенностей их выращивания, буквально зашкаливают нитраты — они используются как раз для ускорения созревания арбузов.
Нитраты в небольшом количестве организму человека особого вреда не наносят, однако в высокой концентрации они становятся опасны и грозят пищевым отравлением. Симптомы у такого отравления традиционны — рвота, диарея, головная боль, повышение температуры. Снизить риск такого отравления можно — достаточно отказаться от покупки ранних арбузов.
При выборе бахчевых необходимо обратить внимание на их внешний и внутренний вид. Стоит отказаться от покупки арбузов с мякотью, которая кажется неестественно красной. Также должны насторожить и прожилки желтого цвета.
Отравиться арбузом можно и в сезон — в том случае, если приобретается бахча с нарушенной целостностью. Так что от покупки нарезанного арбуза лучше отказаться — в таких частях размножаются бактерии, опасные для организма.
Для того, чтобы купить арбуз в Омске в сезон-2023, можно посетить ближайший супермаркет или рынок, также бахчевые продаются и в торговых ларьках.
В сезон арбузы появляются в продаже в продуктовых магазинах популярных и известных сетей, в том числе, в Пятерочке и в Магните.
В начале и в середине лета в Омске появляются в продаже арбузы, которые привозят из Казахстана, из Узбекистана. Ближе к середине лета на прилавках появляются арбузы из Волгограда, Оренбурга, а также из Дагестана, из Астрахани, Краснодарского края. Впрочем, если речь идет о российских бахчевых, то их имеет смысл покупать только в сезон, а именно — в середине августа. Так риск отравления будет меньше.
Наверное, у каждого посетителя сетевого продуктового магазина, видевшего на прилавках арбузы весной или осенью, возникал вопрос — откуда из привозят? В основном, поставки обеспечиваются из Китая, Сирии, Турции и из Ирана. В сезон в сетевых магазинах поставляют бахчевые с российского юга.Спрашивать, откуда привезли арбуз, в магазине не только можно, но и нужно. Покупатель имеет полное право поинтересоваться «происхождением» бахчевых и посмотреть документы на эти продукты.
Арбуз считается одним из наименее калорийных продуктов питания, что неудивительно, ведь вода составляет порядка 90% его мякоти. Энергетическая ценность ягоды — около 30 ккал. Зато витаминов и микроэлементов в арбузе достаточно много.
Ягода обладает способностью стабилизировать водный баланс в организме, обеспечивает желчегонный, мочегонный эффект, поддерживает уровень кислотно-щелочного баланса на необходимом уровне. Кроме того, ягода эффективно выводит из организма токсины и препятствует образованию в почках камней. Среди других свойств — нормализация работы сердца, укрепление сосудов, иммунитета, стабилизация углеводного и жирового обмена.
Давать ребенку арбуз рекомендуется не ранее, чем малышу исполнится один год. Важно, чтобы самые первые порции были небольшими — достаточно буквально пары столовых ложек. Далее нужно посмотреть, как организм ребенка отреагирует на новую для него пищу. Если не будет ни аллергии, ни явного дискомфорта, можно продолжать угощать ребенка арбузом, но умеренно — не более ста граммов в сутки.
Детям в возрасте до шести лет рекомендуется давать в сутки не более 250-300 грамм арбуза в сутки. Безусловно, в рацион ребенка необходимо вводить только те арбузы, которые созрели по сезону, отказавшись от ранних ягод, в которых, как уже отмечалось, в большом количестве содержатся нитраты.