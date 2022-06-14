Ароматное лакомство. В лесах Омской области начала поспевать земляника

Лесная земляника, по опыту ягодников, поспевает в третьей декаде июня и плодоносит около месяца. А вот вкус ягод предугадать нельзя, он зависит от погоды. Если лето солнечное и достаточно влаги, ягоды сочные, ароматные и сладкие. А вот в дождливый сезон плоды вырастают водянистые и безвкусные. Засуха и вовсе погубит урожай.