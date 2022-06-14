Ароматное лакомство. В лесах Омской области начала поспевать земляника

В лесах Омской области начала поспевать земляника. Многие с нетерпением ждут сезона, когда можно собирать на опушках и полянках ароматные ягоды. Поэтому при первом урожае любители тихой охоты спешат похвастаться добычей в соцсетях.
«Лето!» — емко подписала живописное фото подписчица паблика «Грибники Омска и Омской области» Татьяна.
Причем набрать ягод, судя по рассказам подписчиков паблика, можно даже в черте города. Дарья Линди похвалилась небольшим трофеем. И рассказала, что собрала ягоды на левом берегу вблизи коттеджного поселка.
«Набрали немного сегодня, думаю, через недельку везде уже будет. За "Мегой" один район, где можно собирать, коттеджный поселок, он достаточно широкий, там всегда очень много полян. И всегда много собирателей», — рассказала она.
Омичка Анастасия выбралась на тихую охоту вместе с домашним питомцем. В Береговом ягоднице удалось найти опушку с хорошо поспевшими плодами. Есть урожай, по словам пользователей, и на полянках по Пушкинскому тракту.
Лесная земляника, по опыту ягодников, поспевает в третьей декаде июня и плодоносит около месяца. А вот вкус ягод предугадать нельзя, он зависит от погоды. Если лето солнечное и достаточно влаги, ягоды сочные, ароматные и сладкие. А вот в дождливый сезон плоды вырастают водянистые и безвкусные. Засуха и вовсе погубит урожай.