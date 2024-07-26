Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня

В паблике «Грибники Омска и Омской области» в соцсети жители региона рассказали, что начали собирать в лесах чернику. Находкой поделилась жительница Муромцевского района и отметила, что ягод пока мало, а на имеющиеся претендуют не только люди, но и медведи.