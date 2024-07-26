Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. Стало известно, как изменился состав омского «Авангарда» перед новым сезоном
С 1 августа омские «ястребы» начинают подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. За лето в составе «Авангарда» произошли значительные изменения. Команду покинули одиннадцать хоккеистов, среди них: голкипер Андрей Мишуров, нападающие Николай Прохоркин, Томаш Юрчо, Иван Телегин и другие. Пополнили ряды клуба, соответственно, одиннадцать новых игроков. Подробнее о них — в нашем материале.
Новость №2. Любители тихой охоты из Омской области начали находить в лесах чернику
В паблике «Грибники Омска и Омской области» в соцсети жители региона рассказали, что начали собирать в лесах чернику. Находкой поделилась жительница Муромцевского района и отметила, что ягод пока мало, а на имеющиеся претендуют не только люди, но и медведи.
Новость №3. Житель Омской области показал кадры пожара в гостинице в деревне Окунево
В гостинице, расположенной в деревне Окунево Омской области, произошел пожар, о происшествии рассказал местный житель. По его словам, обошлось без пострадавших, однако огонь мог уничтожить личные вещи постояльцев, так как одно из зданий было полностью охвачено пламенем.