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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

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Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня

26 июля 2024, 14:03
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, как изменился состав омского «Авангарда» перед новым сезоном

С 1 августа омские «ястребы» начинают подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. За лето в составе «Авангарда» произошли значительные изменения. Команду покинули одиннадцать хоккеистов, среди них: голкипер Андрей Мишуров, нападающие Николай Прохоркин, Томаш Юрчо, Иван Телегин и другие. Пополнили ряды клуба, соответственно, одиннадцать новых игроков. Подробнее о них — в нашем материале.

Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
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Новость №2. Любители тихой охоты из Омской области начали находить в лесах чернику

В паблике «Грибники Омска и Омской области» в соцсети жители региона рассказали, что начали собирать в лесах чернику. Находкой поделилась жительница Муромцевского района и отметила, что ягод пока мало, а на имеющиеся претендуют не только люди, но и медведи.

«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику
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Новость №3. Житель Омской области показал кадры пожара в гостинице в деревне Окунево

В гостинице, расположенной в деревне Окунево Омской области, произошел пожар, о происшествии рассказал местный житель. По его словам, обошлось без пострадавших, однако огонь мог уничтожить личные вещи постояльцев, так как одно из зданий было полностью охвачено пламенем.

Гостиница в огне. В социальных сетях появились кадры крупного пожара в Омской области
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