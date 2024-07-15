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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

иллюстрация

Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы

15 июля 2024, 09:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи поделились, где в области можно найти грибы

Попутно грибники собирают лесные ягоды.

В сообществе «Грибы. Грибники Омской области» появилась информация о свежем «лесном урожае». Жителям региона сопутствует удача в тихой охоте.

Так, в Кормиловском районе, за Некрасовкой, сельчане нашли «свой волшебный лес». Автор прислал несколько полянок с подосиновиками. Правда, из-за высокой травы их можно не увидеть, отмечает Дмитрий.

Около 18 Партсъезда омичи также находят белые грибы. Есть и маслята, но автору попалась всего одна полянка, и то с червивыми. Если брать маленькие, то можно забрать без паразитов.

Также грибники ходят в леса рядом с Конезаводом. Сельчанам попадаются много коровников, обабков и подосиновиков. Кроме того, целые корзины грибов набирают в Подгородке.

По пути за грибами люди находят и поляны с лесной ягодой. Например, в Любинском, Тарском районах.

Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Лес#Новости#Природа#Ягоды#Сезон ягод#Грибы#Грибник#Досуг
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