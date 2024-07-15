Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В сообществе «Грибы. Грибники Омской области» появилась информация о свежем «лесном урожае». Жителям региона сопутствует удача в тихой охоте.
Так, в Кормиловском районе, за Некрасовкой, сельчане нашли «свой волшебный лес». Автор прислал несколько полянок с подосиновиками. Правда, из-за высокой травы их можно не увидеть, отмечает Дмитрий.
Около 18 Партсъезда омичи также находят белые грибы. Есть и маслята, но автору попалась всего одна полянка, и то с червивыми. Если брать маленькие, то можно забрать без паразитов.
Также грибники ходят в леса рядом с Конезаводом. Сельчанам попадаются много коровников, обабков и подосиновиков. Кроме того, целые корзины грибов набирают в Подгородке.
По пути за грибами люди находят и поляны с лесной ягодой. Например, в Любинском, Тарском районах.