Эксперт рассказала, как обрезать ежевику, чтобы не испортить ягоду

Часто садоводы обращают внимание, что колючие кусты ежевики в огороде становятся сорняком и вытеснять соседние растения. Это происходит из-за того, что ежевика плодоносит на побегах второго года жизни, на которых образуются цветоносы после зимовки молодых стеблей. На остальных ветвях плодов уже нет, их нужно обрезать, чтобы на двухлетних росло много крупных и сочных ягод, пишет РБК.