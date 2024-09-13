Эксперт рассказала, как обрезать ежевику, чтобы не испортить ягоду

Posted 13 сентября, 08:35
Published 13 сентября, 08:35
Modified 16 сентября, 03:16
Updated 16 сентября, 03:16
Часто садоводы обращают внимание, что колючие кусты ежевики в огороде становятся сорняком и вытеснять соседние растения. Это происходит из-за того, что ежевика плодоносит на побегах второго года жизни, на которых образуются цветоносы после зимовки молодых стеблей. На остальных ветвях плодов уже нет, их нужно обрезать, чтобы на двухлетних росло много крупных и сочных ягод, пишет РБК.
Обрезка делается осенью, с помощью нее можно добиться меньшего загущения кустарников, правильного перераспределения питательных веществ, повышения урожайности и укрепление растения. Еще один немаловажный плюс — обрезанные кусты проще укрывать на зиму.
Сроки обрезки зависят от климата региона, поэтому каждый садовод должен следить за состоянием растения и подстраивать этот процесс под себя. Идеальное время для обрезки — когда ежевика перестала плодоносить и начала сбрасывать листья. При этом срезы на ветках должны затянуться до первых заморозков, чтобы не навредить растению.
Уборка ягоды в регионах обычно происходит:
Перед началом работы садоводу следует подготовить перчатки, сучкорез, секатор и садовую пилу. Инструменты заранее необходимо продезинфицировать: лезвия можно протереть спиртом, антисептиком или раствором перманганата калия.
Спиленные и отрезанные ветви нужно будет обработать на срезе, так как кусты ежевики подвержены различными болезнями, в частности гнили.
Особенности обрезки ежевики зависят от вида и возраста куста. Например, с молодых кустов обрезают отплодоносившие ветки и слабые побеги, оставляя только прочные и длинные. Оставшиеся побеги укорачивают примерно до 40 см и выбирают из них около 10 лучших, а остальные также спиливают.
Взрослые кусты следует обрезать, начиная с побегов у земли. После чего нужно оставить горизонтальные молодые ветки и пригнуть их.
На колючих кустарниках важно укоротить ветки так, чтобы плодоносящим побегам доставалось больше света и тепла. Чтобы не уколоться о ветви, лучше выбирать для работы плотную одежду и не забывать про перчатки.
На бесшипных кустах, в первую очередь, нужно обрезать отплодоносившие ветки, потом укрыть молодые побеги и оставить лишь имеющие по четыре-пять здоровых почек.
Именно обрезкой веток начинается подготовка кустарников к зиме. После процедуры нужно обеспечить ежевике грамотный уход: укрыть почву под кустами, собрать ветки в пучки и уложить к земле, после чего опрыскать растения бордоской смесью.
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