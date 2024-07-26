«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В паблике «Грибники Омска и Омской области» жители региона рассказали, что начали собирать в лесах чернику. Однако пока ягод немного, а на имеющиеся претендуют не только люди.
«В Муромцевском районе черника есть, но не много. И косолапые не дремлют, все объедено и истоптано. До сих пор много земляники. Грибов нет, сыроежки не в счет», — поделилась результатами тихой охоты Инна Максимова.
Житель региона Евгений Зевс также поделился фотографиями своего лесного урожая. Ему посчастливилось собрать целый ящик земляники в лесу вблизи села Надеждино.
«Надоело мне грибы собирать, пошел по ягоду. Оказывается она есть, за 3 часа собрал 5 литров», — рассказал мужчина.
Напомним, что недавно житель Тевризского района нашел в лесу редкий и опасный гриб — климакодон северный.