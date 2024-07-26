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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Жители Омской области начали собирать в лесах чернику

«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику

26 июля 2024, 13:29
Фото: gorod55.ru

Жители Омской области начали собирать в лесах чернику

В соцсетях жители Омской области поделились результатами тихой охоты, все больше грибников начали отдавать предпочтение лесным ягодам.

В паблике «Грибники Омска и Омской области» жители региона рассказали, что начали собирать в лесах чернику. Однако пока ягод немного, а на имеющиеся претендуют не только люди.

«В Муромцевском районе черника есть, но не много. И косолапые не дремлют, все объедено и истоптано. До сих пор много земляники. Грибов нет, сыроежки не в счет», — поделилась результатами тихой охоты Инна Максимова.
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Фото: Грибники Омска и Омской области

Житель региона Евгений Зевс также поделился фотографиями своего лесного урожая. Ему посчастливилось собрать целый ящик земляники в лесу вблизи села Надеждино.

«Надоело мне грибы собирать, пошел по ягоду. Оказывается она есть, за 3 часа собрал 5 литров», — рассказал мужчина.

Напомним, что недавно житель Тевризского района нашел в лесу редкий и опасный гриб — климакодон северный.

Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Ягоды#Сезон ягод#Грибы#Грибник#Грибок#Грибники Омска и Омской области
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