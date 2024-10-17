gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Руском

Выбрать дату
2024
От «Рускома» «Сибколбасам»: одна из фирм Темури Латария сменила учредителя
17 октября, 06:18
«Своей речью убил себя как журналиста»: Латария прокомментировал тяжбу с Сусликовым
21 августа, 06:41
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
5 августа, 11:28
У «Руском-Агро» Темури Латарии появилась новая «дочка»
20 мая, 05:56
2023
Темури Латария записал на себя еще 5% «Рускома»
23 августа 2023, 03:46
Омский предприниматель Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» своей коллеге
Теперь Гульнаре Ленской принадлежит 5,1% компании.
6 июня 2023, 10:09
В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
24 апреля 2023, 09:45
2022
В «Рускоме» Темури Латарии сменился директор
Теперь компанию возглавляет Иван Бондаренко.
16 декабря 2022, 05:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика