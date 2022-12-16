В «Рускоме» Темури Латарии сменился директор

Татьяна Чередова руководила «Рускомом» с 20 июля 2021 года. Эта компания специализируется на птицеводстве и принадлежит Темури Латарии – богатейшему человеку в Омской области. Доходы «Рускома» за прошлый год превысили четыре миллиарда рублей.