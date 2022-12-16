В «Рускоме» Темури Латарии сменился директор

Согласно открытым данным, в ООО «Руском» сменился директор. С 15 декабря эту должность занимает Иван Бондаренко, сменивший Татьяну Чередову. Прежде Бондаренко был руководителем и соучредителем двух стоматологических фирм в Краснодаре: ООО «Стоматология Кубани» и ООО «Сфера».
Татьяна Чередова руководила «Рускомом» с 20 июля 2021 года. Эта компания специализируется на птицеводстве и принадлежит Темури Латарии – богатейшему человеку в Омской области. Доходы «Рускома» за прошлый год превысили четыре миллиарда рублей.