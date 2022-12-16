Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В «Рускоме» Темури Латарии сменился директор

Сегодня, 05:13
Фото: omskportal.ru
иллюстрация
Теперь компанию возглавляет Иван Бондаренко.

Согласно открытым данным, в ООО «Руском» сменился директор. С 15 декабря эту должность занимает Иван Бондаренко, сменивший Татьяну Чередову. Прежде Бондаренко был руководителем и соучредителем двух стоматологических фирм в Краснодаре: ООО «Стоматология Кубани» и ООО «Сфера».

Татьяна Чередова руководила «Рускомом» с 20 июля 2021 года. Эта компания специализируется на птицеводстве и принадлежит Темури Латарии – богатейшему человеку в Омской области. Доходы «Рускома» за прошлый год превысили четыре миллиарда рублей.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Руском
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Вчера, 05:43
Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво
Вчера, 05:17
В администрации Омска перераспределили обязанности после ухода вице-мэра в отставку
Вчера, 12:05
Стабильные опоздания. Из Омска не смогли вовремя вылететь несколько самолетов
Сегодня, 03:07
Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»
Вчера, 03:51
Мошенники начали собирать деньги с омичей под видом сотрудников Роспотребнадзора
Сегодня, 02:38